abrdn Property Income Trust Ltd - investisseur dans des immeubles commerciaux britanniques dans les secteurs de l'industrie, des bureaux, du commerce de détail et autres - déclare que le portefeuille au 30 septembre a un potentiel de réversion "très attractif" d'environ 7,6 millions de livres sterling, ce qui représente 29 % des revenus du portefeuille. Cet "indicateur clair de la performance future" sera réalisé lorsque les espaces vacants seront loués, ainsi qu'à l'expiration des baux et lors de la révision des loyers. L'entreprise indique également que des "augmentations significatives" des loyers de trois propriétés industrielles ont été décidées au cours des deux derniers mois. La plus importante a été de 52% pour atteindre 428 000 GBP par an à Elliot Way, Birmingham. Les accords conclus témoignent d'une forte trajectoire de croissance des revenus. Enfin, la société a conclu un nouveau bail de 15 ans pour un immeuble situé à Rainhill Road, Washington, avec une société de livraison de colis dont le nom n'a pas été dévoilé. Le loyer de l'immeuble, qui s'élève à 591 500 GBP par an, est estimé à 10 % en dessous du niveau actuel du marché, ce qui "offre un potentiel de croissance future des loyers".

Cours actuel de l'action : 49,85 pence, en hausse de 2,4 % à Londres mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 12%

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

