(Alliance News) - abrdn Smaller Companies Income Trust PLC a déclaré jeudi que sa valeur nette d'inventaire avait perdu près de 10 pence au cours des six derniers mois et que les marchés continuaient d'être dominés par l'inflation et les hausses de taux d'intérêt.

L'investisseur basé à Edimbourg, qui soutient les petites capitalisations britanniques, a déclaré que sa valeur nette d'inventaire au 30 juin était de 277,69 pence par action, en baisse de 3,3 % par rapport à 287,29 pence au 31 décembre.

L'action était en baisse de 0,8 % à 256,95 pence à Londres jeudi après-midi.

abrdn Smaller a déclaré que son rendement total de la valeur liquidative pour le premier semestre 2023 était négatif de 0,7 %, une amélioration par rapport au rendement négatif de 33 % enregistré l'année précédente. Cependant, son indice de référence, le Numis Smaller Companies ex Inv Trist Index, a enregistré un rendement positif de 1,4 % pour la période, contre un rendement négatif de 18 % l'année précédente.

"Les actions britanniques ont enregistré des gains réguliers au cours des six premiers mois de 2023, mais ont sous-performé les principaux marchés d'Europe et d'Amérique du Nord", ont déclaré Amanda Yeaman et Abby Glennie d'abrdn Investments Ltd, le gestionnaire d'investissement de la société. "La persistance de taux d'inflation élevés, de nouvelles hausses des taux d'intérêt et des perspectives économiques moroses ont été préjudiciables au marché britannique."

abrdn Smaller a entamé une révision stratégique en février en raison de la décote de ses actions par rapport à la valeur nette d'inventaire, ce qui a abouti à sa fusion avec Shires Income PLC, pour laquelle l'accord sur les conditions générales a été annoncé en juillet. Elle prévoit de distribuer la majeure partie de ses réserves de revenus accumulées par le biais d'un dividende de pré-liquidation si les actionnaires approuvent sa liquidation volontaire et son plan de reconstruction, afin de mettre en œuvre la combinaison de ses actifs et de ceux de Shires.

Yeaman et Glennie ont déclaré que les marchés mondiaux "continuent d'être dominés par les conditions macroéconomiques, principalement la trajectoire de l'inflation et des taux d'intérêt", mais ont ajouté que "nous continuons de croire qu'il existe des opportunités de surperformance pour les entreprises de croissance de qualité, qui répondent aux attentes en matière de bénéfices".

La présidente Dagmar Kent Kershaw a remercié les actionnaires pour leur soutien "pendant une période très difficile pour le secteur des petites entreprises".

Elle poursuit : "Même si de nombreux défis demeurent, votre conseil d'administration est convaincu que les actionnaires continueront à bénéficier de l'accent mis par le gestionnaire d'investissement sur les revenus élevés et de l'augmentation potentielle présentée dans le cadre des propositions de fusion.

