(Alliance News) - abrdn PLC a annoncé mardi que ses actifs sous gestion avaient diminué au cours du premier semestre de l'année, les sorties de fonds se poursuivant alors qu'elle est confrontée à des conditions de marché turbulentes.

La société cotée au FTSE 100 a toutefois étendu son programme de rachat d'actions et a déclaré qu'elle disposait des "ressources de gestion clés" pour assurer un avenir prometteur.

Les actions d'ABRDN ont baissé de 6,4 % à 204,62 pence l'unité à Londres mardi matin, ce qui en fait le plus mauvais élève des grandes capitalisations.

abrdn a déclaré que les actifs gérés et administrés ont diminué d'environ 0,9 % pour atteindre 495,7 milliards de livres sterling au 30 juin, contre 500,0 milliards de livres sterling à la fin de l'année dernière.

La société a fait état de "conditions de marché difficiles et de sorties nettes de capitaux dans un contexte de réduction des risques".

Si l'on exclut les liquidités, les sorties nettes se sont aggravées pour atteindre 4,4 milliards de livres sterling au premier semestre, contre 3,8 milliards de livres sterling l'année précédente.

En ce qui concerne l'investisseur interactif, qui fait partie de sa branche Personal, les entrées nettes se sont élevées à 1,9 milliard de livres sterling. Le segment Personal Wealth a enregistré des sorties de 100 millions de livres, ce qui signifie que les flux nets pour la division Personal se sont élevés à 1,8 milliard de livres, soit une nette amélioration par rapport aux 300 millions de livres de l'année précédente.

"ii a continué à bien se comporter dans un environnement de marché incertain", a déclaré abrdn.

En mai 2022, abrdn a conclu le rachat d'interactive investor pour un montant de 1,49 milliard de livres sterling.

Dans le secteur des conseillers, les sorties nettes se sont élevées à 600 millions de GBP, contre des entrées nettes de 1,4 milliard de GBP. Elle a dû faire face à des rachats de 3,5 milliards de GBP, en accélération par rapport à 2,6 milliards de GBP, tandis que les flux bruts n'ont totalisé que 2,9 milliards de GBP, en baisse par rapport à 4,0 milliards de GBP.

Dans le secteur des investissements, les sorties nettes de capitaux hors liquidités se sont aggravées, passant de 5,2 milliards de livres sterling l'année précédente à 5,7 milliards de livres sterling. Le chiffre de l'année précédente n'inclut pas les retraits de Lloyds Banking Group PLC, d'une valeur de 24,4 milliards de livres sterling, liés au règlement d'un litige.

abrdn a déclaré un revenu net d'exploitation de 721 millions de livres sterling, en hausse de 3,6 % par rapport à 696 millions de livres sterling. Sa perte avant impôt est passée de 326 millions de livres sterling à 169 millions de livres sterling.

La société a maintenu son dividende intérimaire à 7,3 pence par action.

En outre, elle a augmenté son programme de rachat d'actions de 150 millions de livres sterling pour le porter à 300 millions de livres sterling. Elle prévoit que les rendements de 2023 seront du même ordre que ceux de 2022.

"Nous continuerons à faire preuve de discipline dans l'allocation de notre capital, en investissant dans l'entreprise afin de stimuler la croissance et de soutenir des rendements continus pour les actionnaires", a déclaré la société.

En ce qui concerne l'avenir, la société a ajouté : "[Les] perspectives des marchés mondiaux restent incertaines et nous prenons des mesures pour améliorer la situation de nos activités d'investissement. Pour ce faire, nous nous concentrons sur nos points forts afin de stimuler la croissance du chiffre d'affaires et de simplifier le modèle opérationnel. À court terme, les changements de la demande et des préférences des clients constituent des vents contraires supplémentaires.

"Lorsque nous estimerons que d'autres opportunités de fusions-acquisitions peuvent nous apporter de la valeur, vous pouvez vous attendre à ce que nous fassions preuve de discipline et d'efficacité dans l'exécution de ces opérations. L'objectif de dividende reste inchangé à 14,6 pence par action et par an jusqu'à ce qu'il soit couvert au moins 1,5 fois par la génération de capital ajusté".

abrdn a ajouté : "Nous avons fait des progrès significatifs depuis que nous avons défini notre stratégie au début de l'année 2021. L'entreprise a été remodelée pour offrir une plus grande résilience, tout en se préparant à tirer parti de facteurs sectoriels et macroéconomiques qui évoluent rapidement. Il reste encore du travail à faire pour achever notre transformation, mais alors que nous nous tournons vers la prochaine phase de notre plan, nous avons maintenant les ressources de gestion clés à bord et une base beaucoup plus sûre et dynamique sur laquelle nous pouvons construire pour l'avenir".

abrdn a connu une période mouvementée ces derniers temps, en se retirant de la société indienne HDFC Asset Management Co Ltd au début de l'année. Elle a également vendu abrdn Capital, sa société de gestion de fonds discrétionnaire.

L'année dernière, au cours de laquelle elle a également conclu l'achat de ii, a été la première année civile complète depuis qu'elle a supprimé les voyelles de son nom, ainsi que la marque Standard Life.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

