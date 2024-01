(Alliance News) - abrdn PLC a annoncé mercredi son intention de supprimer environ 500 emplois et de lancer un programme de transformation visant à générer des économies annuelles de 150 millions de livres sterling d'ici à la fin de 2025.

Le programme comprendra la suppression de plusieurs niveaux de gestion, l'augmentation de la portée du contrôle, des gains d'efficacité dans les domaines de l'externalisation et de la technologie, ainsi que la réduction des frais généraux dans les fonctions du groupe et les services de soutien.

Alors que la plupart des économies proviendront des coûts non liés au personnel, l'abdrn prévoit de supprimer environ 500 postes. Sky News avait fait état des plans de suppressions d'emplois mardi. abrdn emploie environ 5 000 personnes.

Le directeur général, Stephen Bird, a déclaré : "Les conditions du marché sont restées difficiles pour notre entreprise : "Les conditions de marché sont restées difficiles pour notre gamme d'activités, ce qui se reflète dans les actifs gérés et administrés, les flux et les marges en fin d'année. Le conseil d'administration et moi-même sommes déterminés à prendre dès à présent ces mesures importantes en matière de coûts afin de ramener notre activité principale d'investissement à un niveau de rentabilité plus acceptable."

abrdn a déclaré qu'au 31 décembre, les actifs gérés et administrés étaient tombés à 494,9 milliards de livres sterling, contre 495,7 milliards de livres sterling au 30 juin. Dans le même temps, les sorties nettes se sont aggravées pour atteindre 12,4 milliards de livres sterling au second semestre, contre 5,2 milliards de livres sterling au premier semestre.

Pour l'ensemble de l'année 2023, abrdn s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté soit globalement conforme au consensus, qu'il ne précise pas. Il s'attend à ce que la génération de capital ajustée soit supérieure au consensus, "en raison de la hausse des revenus d'intérêts sur les soldes de trésorerie du groupe".

Les actions d'abrdn ont chuté de 3,7 % à 165,90 pence chacune mercredi matin à Londres.

