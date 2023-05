Abrdn confirme le départ de son directeur financier après l'assemblée générale annuelle

abrdn PLC - investisseur et gestionnaire d'actifs basé à Edimbourg - annonce que toutes les résolutions de l'assemblée générale annuelle de mercredi ont été adoptées. Suite aux annonces faites en février et mars, confirme que Brian McBride et la directrice financière Stephanie Bruce n'ont pas demandé à être réélus au conseil d'administration.

Cours actuel de l'action : 204,49 pence, en baisse de 0,4 % à Londres jeudi.

Evolution sur 12 mois : +12%.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

