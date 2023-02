Abrdn passe en perte et les sorties augmentent en 2022

(Alliance News) - abrdn PLC a déclaré mardi que ses actifs sous gestion ont diminué pendant "l'une des années d'investissement les plus difficiles de mémoire d'homme".

L'investisseur et gestionnaire d'actifs a déclaré que les sorties nettes ont bondi l'année dernière, dans le contexte des "événements difficiles de 2022 [qui] n'auraient pas pu être prédits".

abrdn's a déclaré que les sorties nettes se sont étendues à 37,9 milliards de GBP, contre 6,2 milliards de GBP l'année précédente, tandis que les actifs sous gestion et administration ont chuté de 7,8 %, passant de 542,1 milliards de GBP à 500,0 milliards de GBP.

Le revenu net d'exploitation a diminué de 3,9 %, passant de 1,52 milliard de GBP à 1,46 milliard de GBP, et abrdn est passé d'un bénéfice de 1,12 milliard de GBP à une perte avant impôts de 615 millions de GBP.

Le bénéfice d'exploitation ajusté a chuté de 19 %, passant de 323 millions de GBP à 263 millions de GBP.

"Dans l'une des années d'investissement les plus difficiles de mémoire d'homme, la résilience que nous avons créée dans notre modèle commercial nous a permis de dégager un bénéfice d'exploitation ajusté de 263 millions de GBP", a déclaré le directeur général Stephen Bird.

"Adviser et Personal, qui ont bénéficié de l'acquisition de ii, ont tous deux enregistré une augmentation des revenus et des bénéfices. Cela a permis de compenser de manière importante l'impact des conditions du marché sur nos activités d'investissement."

Séparément, elle a annoncé la cession d'abrdn Capital, son activité de gestion de fonds discrétionnaires, à LGT pour 140 millions GBP. L'activité a des actifs sous gestion de 6,1 milliards de GBP. LGT est un groupe de banque privée et de gestion d'actifs appartenant à la Maison princière du Liechtenstein, une principauté européenne.

abrdn Asian Income Fund Ltd et abrdn Latin American Income Fund Ltd ont pris acte de la cession. abrdn Latin America a déclaré que la vente n'inclut pas abrdn Investments Ltd, qui restera au sein du groupe abrdn. abrdn Asian a déclaré que la gestion des investissements de son propre portefeuille continuera d'être assurée par abrdn via son équipe Asian Equity basée à Singapour.

"Pour réussir à plus long terme sur le marché des DFM, abrdn estime que cette partie de l'activité devrait atteindre une échelle beaucoup plus grande. La stratégie d'abrdn pour son vecteur personnel étant axée sur l'intégration du modèle high-tech et high-touch de l'investisseur interactif avec la planification financière, abrdn a conclu qu'un autre propriétaire serait mieux placé pour investir afin d'obtenir une plus grande échelle dans l'activité DFM ", a expliqué abrdn.

abrdn a laissé son dividende annuel inchangé à 14,6 pence par action. Elle a déclaré avoir rendu 600 millions de GBP aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats l'année dernière. Elle prévoit de rendre un montant similaire cette année.

abrdn a ajouté : "Nous avons réalisé 800 millions de GBP grâce à la vente de participations en 2022. Nous nous engageons à restituer une part importante du capital généré par d'autres ventes de participations par le biais de rachats d'actions."

Pour ce qui est de l'avenir, elle a ajouté : "[Les] perspectives des marchés mondiaux restent incertaines et, bien que cela présente des risques, nous prenons des mesures pour placer nos activités d'investissement sur une meilleure base en nous concentrant sur nos principaux points forts pour stimuler la croissance des revenus et en simplifiant le modèle opérationnel. À court terme, des vents contraires supplémentaires proviennent de l'évolution de la demande et des préférences des clients.

"Les avantages de la diversification sont déjà évidents avec nos vecteurs Adviser et Personal sur une trajectoire de croissance plus forte, avec des marges opérationnelles plus efficaces. Nous continuerons à être disciplinés dans l'allocation de notre capital, en investissant dans l'entreprise afin de stimuler la croissance et de soutenir les rendements continus pour les actionnaires."

Les actions d'abrdn étaient en hausse de 0,4 % à 214,30 pence chacune à Londres mardi matin.

