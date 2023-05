Abrdn planifie son retour en vendant sa dernière participation dans HDFC Life en Inde

abrdn PLC - investisseur et gestionnaire d'actifs basé à Edimbourg - vend la totalité de sa participation restante de 1,7 % dans HDFC Life Insurance Co Ltd en Inde. Les 35,7 millions d'actions sont vendues sur le National Stock Exchange of India et le Bombay Stock Exchange à 579,6 INR chacune. abrdn recevra un total de 20,42 milliards INR, ou 198 millions GBP, de la cession après impôts et dépenses. Elle reversera le produit de la vente à ses actionnaires par le biais de rachats d'actions.

HDFC Life était la coentreprise d'abrdn avec le fournisseur indien de financement du logement Housing Development Finance Corp Ltd, et abrdn vend sa participation depuis l'introduction en bourse de HDFC Life en novembre 2017.

Cours actuel de l'action : 202,85 pence, en baisse de 0,9 % mercredi.

Variation sur 12 mois : en hausse de 4,0%

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

