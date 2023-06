Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 20 juin

L'indice britannique FTSE 100 devrait ouvrir en baisse mardi, avec des contrats à terme en baisse de 0,20%.

* LOOKERS : Le détaillant automobile britannique Lookers Plc sera acquis par Global Auto Holdings Ltd dans le cadre d'une transaction en espèces pour un montant d'environ 465,4 millions de livres (environ 595 millions de dollars).

* ABRDN : Le gestionnaire d'actifs britannique ABRDN plc a déclaré que son unité AIML a vendu environ 21,8 millions d'actions, soit une participation de 10,2%, dans la société indienne HDFC Asset Management Company Ltd pour environ 35,47 milliards de roupies (431,9 millions de dollars).

* SThree : La société de recrutement britannique SThree a fait état d'une baisse de ses honoraires nets permanents, en raison de la prudence des employeurs et des conditions de marché difficiles, en particulier aux États-Unis.

* REVOLUTION BEAUTY : Revolution Beauty Group a déclaré avoir envoyé une lettre de réclamation au fondateur et ancien PDG Adam Minto en mai, alléguant qu'il avait manqué à ses obligations fiduciaires et autres, et que la société cherchait à récupérer des "sommes importantes" en frais connexes.

* PRODUCTION ALIMENTAIRE : Les fabricants britanniques de produits alimentaires ont signalé la première baisse de leurs coûts de production depuis 2016 en mai, la baisse des prix des matières premières et de l'énergie et le transport maritime moins cher l'emportant sur une hausse des salaires, selon un rapport de la Lloyds Bank publié mardi.

* OBLIGATIONS : Les rendements des obligations d'État britanniques à deux ans ont dépassé les 5% pour la première fois depuis juillet 2008 lundi, les investisseurs augmentant leurs paris sur la vitesse et l'ampleur de la hausse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre.

* FRASERS : Le détaillant britannique de vêtements de sport et de mode Frasers a acquis une participation de 8,9% dans le détaillant d'articles électriques Currys, a-t-on appris lundi, une semaine après avoir forgé un partenariat stratégique avec son rival en ligne AO World.

