Analyse - Le plan énergétique du Royaume-Uni place les investisseurs et les banques dans une situation difficile de net zéro.

Lancer de nouveaux projets pétroliers et gaziers va à l'encontre de l'abandon des combustibles fossiles dans la lutte contre le réchauffement climatique et de l'engagement pris lors des négociations climatiques de l'ONU en novembre dernier de réduire progressivement leur utilisation.

Pourtant, l'inflation galopante dans le cadre du conflit en Ukraine a forcé la main de la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss, alors que le président russe Poutine cherche à utiliser l'énergie comme une arme cet hiver.

La Grande-Bretagne lancera un nouveau cycle d'octroi de licences pour le pétrole et le gaz la semaine prochaine, avec plus de 100 licences délivrées, dans le cadre d'un ensemble plus large de mesures visant à lutter contre la crise énergétique annoncées par Truss jeudi.

Et la Grande-Bretagne n'est pas la seule à réévaluer sa stratégie énergétique. L'Allemagne, par exemple, a été contrainte de se tourner à nouveau vers un charbon thermique encore plus sale pour alimenter ses centrales électriques et garder les lumières allumées, ce qui entrave les efforts à court terme visant à réduire les émissions de carbone nuisibles au climat.

Mais pour les entreprises du secteur de l'énergie et les investisseurs, banquiers et assureurs qui les financent, les nouveaux investissements dans les combustibles fossiles représentent également un défi, étant donné que nombre d'entre elles ont pris leurs propres engagements pour atteindre des émissions nettes nulles d'ici le milieu du siècle.

"Cela va absolument entraver la capacité des entreprises ... à atteindre leurs objectifs climatiques", a déclaré Pietro Bertazzi, directeur mondial de l'engagement politique et des affaires externes de la plateforme de divulgation environnementale à but non lucratif CDP.

"En 2021, l'AIE [Agence internationale de l'énergie] a indiqué qu'il ne peut y avoir de nouveaux investissements dans le pétrole, le gaz et le charbon si nous voulons avoir une chance d'atteindre notre objectif mondial de limiter le réchauffement de la planète à 1,5C."

Ces plans sont également susceptibles de rendre encore plus difficiles les discussions lors du prochain cycle de négociations sur le climat qui se tiendra en Égypte en novembre.

Un porte-parole de la Net Zero Asset Owners Alliance (NZAOA), un groupe comprenant des assureurs et des régimes de retraite avec plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs visant à faire pression pour réduire les émissions, a déclaré que les politiques doivent être alignées sur l'objectif climatique mondial.

"Si les investissements et les politiques publiques ne s'alignent pas sur cet objectif, alors cela entre en conflit avec la vision et la mission de l'Alliance", a déclaré le porte-parole de la NZAOA.

"Les crises, comme les bouleversements actuels du marché de l'énergie, peuvent rendre les exceptions nécessaires pour assurer la sécurité énergétique. Cependant, aucune de ces exceptions ne doit nous faire dévier des objectifs à moyen et long terme qui facilitent la transition vers une économie nette zéro."

Certains cadres supérieurs des services financiers interrogés par Reuters voient également une certaine marge de manœuvre, à condition que les objectifs à plus long terme soient atteints.

Pour Tom Pearce, directeur général de l'assureur Rothesay, la promesse de la société de réduire les émissions de son portefeuille de 20 % d'ici 2025 resterait une priorité, mais "dans la mesure où les entreprises ont un bon plan d'avenir, nous les prendrions en considération".

D'autres affirment que les chances d'atteindre les objectifs "net-zéro" dans les délais prévus sont si faibles que la réduction de la dépendance de l'Europe occidentale à l'égard de l'énergie russe, par un soutien accru à la production d'énergie à partir du charbon, est la priorité absolue pour la sécurité de la région et, en fin de compte, pour la paix mondiale.

LE MANQUE DE CRÉDIBILITÉ

Les plans d'investissement de la Grande-Bretagne dans le pétrole et le gaz font partie d'une tentative de devenir un exportateur net d'énergie d'ici 2040.

Anna Moss, analyste principale de la durabilité chez le gestionnaire d'actifs Abrdn, a toutefois déclaré que le plan énergétique du pays "creuserait le fossé de crédibilité entre les engagements climatiques du Royaume-Uni et son action en faveur du climat, tout en ayant un impact sur la crédibilité de toute stratégie de transition existante que les entreprises participantes ont déjà mise en place".

Bien qu'il soit clairement nécessaire d'assurer la sécurité énergétique, elle a déclaré que les nouvelles licences pétrolières et gazières ne commenceraient pas à produire avant au moins une décennie et qu'il existait des moyens plus rentables d'améliorer la sécurité sans sacrifier le climat, comme les énergies renouvelables.

Dans le cadre de l'initiative Net Zero Asset Managers, Abrdn s'est engagé sur https://www.abrdn.com/en-gb/corporate/corporate-sustainability/environment/climate-commitments à réduire de moitié l'intensité carbone de son portefeuille, une mesure des émissions liée à la valeur de ses investissements, d'ici 2030.

"Tous les investisseurs et les banques qui se sont... engagés à réduire de moitié leurs émissions d'ici 2030, devraient sérieusement se demander si le fait d'aider à financer ces projets, directement ou indirectement, est conforme à leur engagement", a déclaré Hortense Bioy, directrice de la recherche sur le développement durable chez le tracker de l'industrie des fonds Morningstar.

"Certains arriveront à la conclusion que ce n'est pas le cas et pourraient cesser de soutenir les entreprises qui soumissionneront pour les licences."