(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

abrdn New India Investment Trust - Fonds d'investissement centré sur l'Inde - La valeur nette d'inventaire par action au 31 mars, fin de l'année, chute de 8,0% à 641,32 pence, contre 697,30 pence 12 mois plus tôt. Le résultat est inférieur à celui de l'indice MSCI India, qui a baissé de 6,0 %. "Les préoccupations macroéconomiques ont dominé l'année, les investisseurs mettant en balance l'optimisme d'un retour à la croissance après la pandémie avec les craintes d'une hausse de l'inflation, le risque d'une récession mondiale et le conflit armé qui se poursuit en Ukraine. Tous ces éléments ont contribué à la volatilité des marchés boursiers", indique le rapport.

Chelverton UK Dividend Trust PLC - investit dans des sociétés britanniques de moyenne et petite capitalisation - La valeur nette d'inventaire par action à la fin de l'année au 30 avril a baissé de 15% à 168,15 pence contre 198,47 pence. Augmentation de la distribution de 7,0 % à 11,77 pence contre 11,00 pence. Alors que nous nous souvenons tous des turbulences sur les marchés à l'automne, causées par une situation politique fébrile en plus des événements autour du "mini-budget" et de la volatilité plus récente du marché causée par l'effondrement de la Silicon Valley Bank et la prise de contrôle d'urgence du Crédit Suisse, le Royaume-Uni semble se remettre progressivement de ces points bas", déclare la société. "L'économie britannique devrait stagner en 2023, mais retrouver une croissance proche de la tendance à long terme en 2024. L'inflation devrait diminuer d'ici la fin de l'année, et il se pourrait bien que les taux d'intérêt soient proches de leur maximum. Alors que les pays d'Europe et du monde reviennent à la "normale", nous pouvons espérer une période de croissance régulière de l'économie britannique".

Pembroke VCT PLC - société de capital-risque spécialisée dans les investissements précoces dans des entreprises dirigées par leurs fondateurs - La valeur nette d'inventaire par action à la fin de l'année au 31 mars a diminué de 4,9 %, passant de 121,0 pence à 115,1 pence. Le dividende pour l'année est ramené de 7,0 pence à 5,0 pence par action. "Le conseil d'administration est satisfait des performances globales du portefeuille d'investissement, compte tenu des conditions de marché difficiles dans lesquelles les entreprises sous-jacentes opèrent. Certaines sociétés du portefeuille continuent de dépasser les attentes et d'attirer de nouveaux investissements de tiers à des valorisations plus élevées. D'autres ont trouvé les conditions du marché difficiles", déclare la société.

Baron Oil PLC - société d'exploration et d'évaluation du pétrole et du gaz - déclare que les progrès techniques et commerciaux sur l'actif de Chuditch, détenu à 75 %, "se sont poursuivis à un rythme soutenu depuis le début de l'année". Les progrès récents comprennent la publication du rapport de la personne compétente. "Les activités techniques actuelles se concentrent sur l'interrogation plus détaillée de nos données afin d'identifier les emplacements candidats optimaux pour le forage d'évaluation, y compris des travaux géophysiques supplémentaires et des études d'impact sur l'environnement. Les résultats seront pris en compte dans la planification détaillée des puits. Des discussions sont en cours avec des entrepreneurs de forage, afin d'être bien placés pour accélérer les activités d'évaluation jusqu'en 2024", indique Baron Oil. Et d'ajouter : "L'octroi récent d'une extension de six mois de l'année contractuelle actuelle du PSC de Chuditch donne à la filiale SundaGas de Baron un délai supplémentaire pour poursuivre ces activités préparatoires de forage." En ce qui concerne la licence offshore P2478, détenue à 32 % par le Royaume-Uni, la société note que la phase A de l'étude technique à laquelle Baron a participé s'est achevée au début de l'année. Reabold Resources PLC et Upland Resources Ltd détiennent respectivement 36 % et 32 % de l'actif situé dans l'Inner Moray Firth. M. Baron ajoute : "Alors que la phase actuelle de la licence touche à sa fin, la coentreprise travaille activement avec l'Autorité de transition de la mer du Nord en vue d'étendre la phase A de la licence. Les réactions des partenaires financiers potentiels rencontrés au cours de la campagne d'affermage de la coentreprise ont été utiles, car nous évaluons les différentes options possibles pour l'avenir."

Golden Metal Resources PLC - Société d'exploration de tungstène, d'or, de cuivre, d'argent et de zinc axée sur le Nevada et les États-Unis - Commence à demander une liste restreinte de programmes de subventions pertinents identifiés par la direction pour les possibilités de financement aux États-Unis. "Certaines subventions ciblées par la société font l'objet d'un processus de candidature spontanée, ce qui signifie que Golden Metal ne peut pas divulguer les subventions qui ont été ou seront demandées, ni le calendrier prévu pour l'octroi d'une subvention", précise l'entreprise. Elle affirme que l'obtention d'un financement "non dilutif" pour faire progresser Pilot Mountain est une priorité. Power Metal Resources PLC, qui détient 62 % des parts de Golden Metals, prend acte de l'annonce.

Xtract Resources PLC - Société de ressources, de développement et d'exploitation minière axée sur l'Australie et l'Afrique - Les recettes provenant de la vente d'or en 2022 ont nettement augmenté, passant de 692 000 GBP en 2021 à 2,1 millions GBP. La perte avant impôt est ramenée de 3,1 millions de livres sterling à 1,5 million de livres sterling. Colin Bird, président de Xtract, estime que le secteur des petites entreprises de ressources naturelles a été "ignoré par les investisseurs". M. Bird déclare : "La reconnaissance du marché pour les petites entreprises de ressources naturelles a été très lente et, par conséquent, Xtract, comme la plupart de ses homologues, a subi une réduction significative du prix de l'action. C'est très décevant lorsque des obstacles importants ont été franchis, mais les vents contraires auxquels sont confrontées les petites entreprises ont été excessifs et prolongés. Le spectre de la récession, la guerre en Ukraine, le ralentissement en Chine et d'autres incertitudes géopolitiques ont suscité la crainte d'investir dans des entreprises qui ne sont pas robustes et qui ne génèrent pas d'importantes quantités de liquidités, avec des antécédents en la matière". M. Bird ajoute : "Le secteur est désormais ignoré : "Le secteur a été ignoré par les investisseurs pendant une période plus longue que je n'ai jamais connue, mais au moment où j'écris ces lignes, je vois apparaître les pousses vertes de la reprise.

Bluejay Mining PLC - société d'exploration et de développement minier axée sur le Groenland et la Finlande - Ne déclare aucun revenu pour 2022, inchangé par rapport à 2021. Passage à un bénéfice avant impôt de 1,7 million de GBP, contre une perte de 2,7 millions de GBP en 2021. Les dépenses administratives diminuent à 1,9 million de livres sterling, contre 2,7 millions de livres sterling.

Microsaic Systems PLC - développeur d'équipements de spectrométrie de masse - déclare que les résultats de 2022 ne seront pas publiés avant la date limite de l'AIM de vendredi, et que les actions seront donc suspendues à partir de lundi. Lundi de cette semaine, son action a souffert de la suspension des actions de son partenaire DeepVerge PLC, qui n'a pas réussi à vendre ses activités pour lever des fonds indispensables. DeepVerge lui doit 1,35 million de livres sterling en factures impayées, et elle devra trouver un fonds de roulement supplémentaire au troisième trimestre si ces factures ne sont pas réglées. Microsaic a déclaré qu'elle disposait de 650 000 GBP en liquidités et qu'elle n'avait pas d'emprunts. Elle continue à faire face à ses obligations au fur et à mesure qu'elles arrivent à échéance. Microsaic ajoute : "La société confirme qu'elle travaille dans ce sens et qu'elle a l'intention de conclure une levée de fonds au cours de cette période, et de demander la réintégration de ses actions sur l'AIM peu de temps après, sous réserve également d'avoir publié le rapport et les comptes de l'exercice 22 sur la base de la continuité de l'exploitation. Cette levée de fonds sera probablement soumise à l'approbation des actionnaires pour l'émission et l'attribution de nouvelles actions".

AMTE Power PLC - développeur londonien de cellules de batteries lithium-ion et sodium-ion - déclare que le UK Battery Industrialisation Centre lui a accordé, ainsi qu'à deux autres entreprises, une enveloppe de financement combinée de 1 million de GBP. AMTE reçoit une subvention de 398 000 GBP pour la production de cellules au UK Battery Industrialisation Centre. AMTE ajoute : "La subvention n'est accessible qu'à l'achèvement de la production définie et n'a donc aucun impact sur la situation financière de l'entreprise. Le conseil d'administration attend actuellement les détails de l'attribution et les conditions qui s'y rapportent et fera une autre annonce en temps voulu." Affirme que l'absence de financement supplémentaire dans les trois semaines rendra l'avenir et la valeur actionnariale incertains. En outre, l'entreprise dit s'attendre à une certification UN de ses cellules à très haute puissance au cours du troisième trimestre 2023.

Eco Buildings Group PLC - Produits de logement modulaire préfabriqué basés à Londres, anciennement Fox Marble Holdings PLC - Les résultats pour 2022 ne seront pas publiés avant la date limite de l'AIM de vendredi, de sorte que les actions seront suspendues avec effet la semaine prochaine lundi. L'auditeur dit avoir besoin de plus de temps, dans le contexte de la prise de contrôle inversée d'Eco Buildings. "En conséquence, la société vise la publication du rapport annuel 2022 au cours du mois de juillet 2023, une fois que l'auditeur aura achevé ses processus", ajoute le communiqué. Fox Marble a réalisé la prise de contrôle inversée d'Eco Buildings au début de cette année.

