Calendrier des résultats et des déclarations commerciales au Royaume-Uni - 7 prochains jours

Mercredi 22 févrierAvingtrans PLRésultats semestrielsCity of London Investment Group PLRésultats semestrielsConduit Holdings LtdRésultats semestrielsHochschild Mining PLRésultats semestriels (à confirmer)Liberty Global PLRésultats semestrielsLloyds Banking Group PLRésultats semestrielsPrimaire Health Properties PLRésultats de l'année complèteRenewables Infrastructure Group LtdRésultats de l'année complèteRio Tinto PLRésultats de l'année complèteSynectics PLRésultats de l'année complèteTBC Bank Group PLRésultats de l'année complèteTransense Technologies PLRésultats semestrielsjeudi 23 févrierAnglo American PLrésultats de l'année complèteArbuthnot Banking Group PLÉnoncé des opérationsBAE Systems PLrésultats de l'année complèteDrax Group PLrésultats de l'année complèteDriver Group PLrésultats de l'année complèteGenus PLrésultats du premier semestreGreencoat UK Wind PLrésultats de l'année complète (à confirmer)Harmony Energy Income Trust PLrésultats de l'année complèteHays PLRésultats semestrielsHikma Pharmaceuticals PLRésultats completsHowden Joinery Group PLRésultats completsMacfarlane Group PLRésultats completsMade Tech Group PLRésultats semestrielsMondi PLRésultats completsMorgan Sindall Group PLRésultats completsPantheon International PLRésultats semestrielsRolls-Royce Holdings PLRésultats de l'année complèteSerco Group PLRésultats de l'année complèteSpectris PLRésultats de l'année complèteVersarien PLRésultats de l'année complèteWPP PLRésultats de l'année complèteVendredi 24 févrierASA International Group PLCTrading StatementCVS Group PLRésultats semestrielsEuropean Opportunities Trust PLRésultats semestrielsGrit Real Estate Income Group LtdRésultats semestrielsIrish Residential Properties REIT PLRésultats semestrielsInternational Consolidated Airlines Group SAFRésultats semestrielsJupiter Fund Management PLRésultats semestrielsLundi 27 févrierAssociated British Foods PLCommuniqué de presseBeeks Financial Cloud Group PLrésultats semestrielsBunzl PLrésultats semestrielsCentralnic Group PLrésultats semestrielsDechra Pharmaceuticals PLrésultats semestrielsDX Group PLrésultats semestrielsGlobalData PLrésultats semestrielsGreencoat Renewables PLrésultats semestrielsKosmos Energy Ltdrésultats semestrielsQuartix Technologies PLrésultats semestrielsRHI Magnesita NVrésultats semestrielsSenior PLrésultats semestrielsmardi 28 févrierabrdn PLRésultats de l'année complèteBenchmark Holdings PLCRésultats du 1er trimestreBluefield Solar Income Fund LtdRésultats semestrielsboohoo Group PLRésultats de l'année complèteCap-XX LtdRésultats semestrielsCroda International PLRésultats annuelsDalata Hotel Group PLRésultats annuelsDerwent London PLRésultats annuelsHutchmed (China) LtdRésultats annuelsIntertek Group PLRésultats annuelsKitwave Group PLRésultats annuelsMan Group PLRésultats de l'exercice completMcBride PLRésultats du semestreMorgan Advanced Materials PLRésultats de l'exercice completOcado Group PLRésultats de l'exercice completPrincess Private Equity Holding LtdRésultats de l'exercice completRotork PLRésultats de l'exercice completSt James's Place PLRésultats de l'exercice completS-Ventures PLRésultats de l'année complèteTravis Perkins PLRésultats de l'année complèteUniphar PLRésultats de l'année complèteUnite Group PLRésultats de l'année complèteVidendum PLRésultats de l'année complèteXP Power LtdRésultats de l'année complète