Firering Strategic Minerals PLC - societe d'exploration axee sur les projets de lithium et de coltan en Afrique de l'Ouest - emet 73,8 millions a partir d'un placement, d'une souscription et d'une offre au detail, levant ainsi 2,1 millions de livres sterling. Le produit de l'emission financera l'acquisition d'une participation initiale de 21 % dans Limeco Resources Ltd, ainsi que la mise en service et la montee en puissance de Limeco. Les fonds serviront egalement a financer le programme d'exploration du projet de lithium-tantale Atex. Mardi, la societe a annonce un accord pour l'acquisition de la participation dans Limeco pour un montant de 3,5 millions d'USD. Limeco possede un projet de calcaire en Zambie.

CT Private Equity Trust PLC - Edinburgh investment trust for private equity assets - La valeur nette d'inventaire par action au 31 mars, a la fin du premier trimestre, s'eleve a 685,46 pence, soit une baisse de 2,4 % par rapport a l'annee precedente (702,47 pence). "A ce stade de l'annee, il n'est possible que de se faire une idee preliminaire de la facon dont le portefeuille de la societe evoluera au cours de l'annee. Comme nous l'avons deja indique, le flux des realisations s'est considerablement ralenti au second semestre de l'annee derniere. Depuis le debut de l'annee, les sorties ont ete satisfaisantes, comme en temoignent les ventes de Jollyes et de Coretrax. Plusieurs autres societes du portefeuille sont a differents stades de planification de leur sortie et une realisation est attendue cette annee", ajoute le rapport. "2024 est une annee electorale aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays. Historiquement, les changements de gouvernement de part et d'autre de l'Atlantique n'ont pas empeche l'adoption croissante du capital-investissement, mais c'est un facteur qui attirera de plus en plus l'attention."

JPMorgan China Growth & Income PLC - investisseur dans des societes chinoises - La valeur nette d'inventaire par action a la fin du semestre au 31 mars s'eleve a 234,5 pence, soit une baisse de 15 % par rapport a 276,2 pence, car la "volatilite extreme" continue de nuire a la performance du marche. "Le sentiment est reste deprime, affecte par les inquietudes concernant la fragilite de la confiance des consommateurs nationaux, les defis importants auxquels sont confrontes l'immobilier chinois et les secteurs financiers regionaux, les preoccupations macroeconomiques mondiales et les tensions geopolitiques persistantes, en particulier entre les Etats-Unis et la Chine. Dans ce contexte difficile, les valeurs de croissance chinoises, qui sont depuis longtemps la priorite de nos gestionnaires de portefeuille disciplines, n'ont pas eu la cote, et la performance de la societe s'en est ressentie", ajoute le rapport. Le rendement total des actifs nets a ete negatif de 13 %, ce qui est inferieur a l'indice MSCI China, qui a baisse de 9,5 %. La societe a declare jusqu'a present trois dividendes interimaires d'une valeur de 2,76 pence chacun, soit 8,28 pence au total. Ses trois premiers dividendes interimaires de l'annee precedente s'elevaient a 10,26 pence. Le dividende pour l'ensemble de l'exercice precedent s'est eleve a 13,68 pence. Elle prevoit un dividende annuel de 11,04 pence cette fois-ci.

abrdn European Logistics Income PLC - societe d'investissement qui soutient les entrepots europeens - La valeur nette d'inventaire par action baisse de 1,7% a 91,8 centimes d'euros a la fin du premier trimestre, contre 93,4 centimes a la fin de l'annee 2023. La valeur du portefeuille baisse de 1,6 % a perimetre constant, a 606,3 millions d'euros, contre 633,8 millions d'euros en decembre. Troels Andersen, Lead Fund Manager d'abrdn, declare : " Le marche s'attend de plus en plus a ce que la BCE commence a reduire ses taux d'interet lors de sa prochaine reunion de politique monetaire en juin, et malgre une legere baisse de valorisation au cours du dernier trimestre, les indicateurs economiques sont plus positifs pour le second semestre de cette annee. Compte tenu de l'amelioration du contexte et des facteurs structurels cles a long terme qui sous-tendent les perspectives de croissance des loyers et du capital dans le secteur de la logistique, nous nous attendons a une augmentation de l'activite d'investissement pour cette classe d'actifs a forte conviction."

Tertiary Minerals PLC - projets d'exploration de cuivre et de metaux precieux en Zambie et au Nevada (Etats-Unis) - Les recettes du semestre clos le 31 mars s'elevent a 77 385 GBP, en hausse par rapport aux 75 944 GBP de l'annee precedente. La perte avant impots se creuse, passant de 252 854 GBP a 269 485 GBP. Les frais administratifs passent de 294 796 GBP a 312 671 GBP.

Petro Matad Ltd - exploration, developpement et production de petrole en Mongolie - Obtient les dernieres approbations du district de Matad pour permettre le demarrage du programme operationnel 2024. "Les certificats d'utilisation des terres ont ete delivres pour les trois zones d'exploitation selectionnees par la societe", indique Petro Matad. L'entreprise ajoute : "L'approbation de l'utilisation des terres au niveau local est en cours : "Avec l'approbation de l'utilisation des terres locales en place, Petro Matad est en discussion avec le fournisseur de services DQE pour convenir du calendrier de mobilisation de l'equipe d'achevement a Heron 1. Si possible, l'equipe devrait etre sur place avant les elections parlementaires du 28 juin, bien que les campagnes electorales aient tendance a perturber la logistique dans le pays. Si ce n'est pas possible avant, on visera une mobilisation peu apres les elections".

