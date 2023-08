(Alliance News) - abrdn Asian Income Fund Ltd a déclaré jeudi que la valeur nette d'inventaire par action a chuté et a sous-performé son indice de référence sur six mois, bien qu'il ait réussi à réduire les pertes annuelles sur les investissements.

Le fonds à capital fixe concentré sur les actions asiatiques a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action a chuté de 5,8% à 229,17 pence, contre 243,44 pence au 31 décembre, et de 4,5% par rapport à 240,04 pence un an plus tôt.

Le rendement total de la valeur liquidative a été négatif de 3,7 % au cours des six derniers mois, ce qui est inférieur à son indice de référence, l'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan, dont le rendement total a été négatif de 2,4 %.

Cependant, sur les 12 derniers mois, abrdn Asian Income a surperformé son indice de référence, avec une performance totale de - 3,6 % contre - 6,8 % respectivement.

Les actions d'abrdn Asian Income ont baissé de 0,6 % à 194,49 pence chacune dans les échanges matinaux à Londres jeudi.

Bien que la valeur nette d'inventaire par action ait diminué sur une base semestrielle et annuelle, abrdn Asian Income a réduit ses pertes sur les investissements détenus à la juste valeur à 24,6 millions de livres sterling, contre 36,2 millions de livres sterling un an plus tôt.

La perte avant impôt a également été ramenée à 12,8 millions de livres sterling, contre 29,6 millions de livres sterling.

abrdn Asian Income a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son dividende annuel 2023 dépasse 10,60 pence, soit un rendement de 5,4 %. En 2022, il a versé 10,00 pence par action aux actionnaires.

Le président Ian Cadby a souligné que les derniers résultats démontraient une sous-performance "à court terme", il a souligné que la société avait surpassé son indice de référence au cours des un, trois et cinq ans précédents.

"Le premier semestre 2023 a été une période difficile pour les investisseurs sur les marchés boursiers asiatiques, car l'environnement macroéconomique et les mesures de politique monétaire ont continué à influencer le sentiment des investisseurs bien plus que les performances individuelles des entreprises", a déclaré M. Cadby.

"Alors que les risques de récession persistent en Europe et aux États-Unis, en raison de la poursuite du resserrement des taux directeurs, il convient de noter que l'inflation reste plus faible en Asie."

Pour ce qui est de l'avenir, M. Cadby a déclaré que les marchés asiatiques resteraient probablement volatils jusqu'à ce qu'il y ait plus de clarté sur la Chine et la force de son économie.

"Cependant, malgré les difficultés récentes, les raisons fondamentales à long terme d'investir en Asie restent convaincantes", a déclaré M. Cadby.

"Le gestionnaire d'investissement continue de se concentrer sur les sociétés de qualité dotées de modèles d'entreprise durables, de flux de trésorerie solides et d'un accès aux moteurs de croissance structurels en Asie, car ils soutiennent la croissance du capital et des rendements pour les actionnaires."

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

