abrdn Asian Income Fund Ltd - fonds à capital fixe axé sur les actions asiatiques - Renouvelle sa facilité de crédit renouvelable multidevises de 40 millions de livres sterling sur trois ans auprès de la Banque de Nouvelle-Écosse, succursale de Londres, pour un montant accru de 50 millions de livres sterling, garanti par une charge flottante pendant un an. Elle a la possibilité d'augmenter le niveau d'engagement à 70 millions de livres sterling à tout moment. En outre, annonce d'une nouvelle commission de gestion et d'un réinvestissement des commissions par le gestionnaire. déclare avoir négocié avec succès une réduction de la commission de gestion qu'elle verse à abrdn PLC, à compter du 1er janvier de cette année. "La nouvelle structure de frais sera déterminée par la capitalisation boursière ou la valeur nette d'inventaire de la société, selon la valeur la plus basse, un changement qui vise à mieux aligner les frais sur les intérêts des actionnaires", explique-t-elle. Cet ajustement réduit les frais courants pour 2024 d'environ 17 % par rapport à 2023. En outre, abrdn a lancé un programme de réinvestissement des frais de gestion en souscrivant 190 000 actions d'abrdn Asian Income, ce qui équivaut à environ trois mois de frais de gestion.

Galantas Gold Corp - société minière en Irlande du Nord et en Ecosse - annonce un programme d'échantillonnage pour le projet de sulfure massif volcanogène (SMV) aurifère de Gairloch en Ecosse, en collaboration avec l'Université d'Edimbourg. "Le travail comprendra la pétrologie, l'analyse au microscope électronique à balayage et à la microsonde électronique d'échantillons de roches sélectionnés. Ce travail d'échantillonnage devrait permettre d'identifier de nouvelles zones cibles pour des travaux d'exploration et de forage ultérieurs", explique la société. Elle ajoute : "La transition vers l'énergie verte nécessitera d'importants investissements dans le domaine de l'énergie : "La transition vers l'énergie verte nécessitera des quantités importantes de métaux tels que le cuivre, le zinc et le cobalt pour permettre la croissance des technologies propres, des véhicules électriques et des énergies renouvelables. Le gisement de cuivre-zinc-or de Kerry Road, dans le cadre du projet Gairloch, est classé comme un gisement de SMV de type Besshi, qui est associé à un enrichissement en cobalt. En outre, ses roches hôtes semblent être géologiquement similaires à celles de l'orogène trans-hudsonien au Manitoba et en Saskatchewan, où se trouvent les prolifiques camps miniers de SMV de Flin-Flon et de Snow Lake. Cela fait du gisement de Kerry Road une ressource potentielle importante pour l'avenir".

GCP Asset Backed Income Fund Ltd - Investisseur basé à Londres, qui garantit des prêts à moyen et long terme à taux fixe ou variable garantis par des actifs physiques ou des flux de trésorerie - Achève la période de consultation des actionnaires concernant l'examen stratégique. Les actionnaires ont exprimé un large éventail de points de vue, ajoutant qu'il rassemble et examine les commentaires et annoncera le résultat la semaine prochaine.

Savannah Resources PLC - société de développement du lithium centrée sur son projet Barroso dans le nord du Portugal - Déclare que le processus d'identification de partenaires stratégiques pour le projet Barrosso basé au Portugal a progressé jusqu'à la phase deux, globalement en ligne avec le calendrier prévu. Elle confirme l'intérêt de plusieurs "groupes de premier plan" situés le long de la chaîne de valeur des batteries au lithium. "Savannah continue de rechercher et d'analyser les sources de financement public susceptibles d'être mises à la disposition de la société dans le cadre de l'avancement du projet", indique la société.

StreaksAI PLC - Fournisseur londonien de technologies conversationnelles basées sur l'intelligence artificielle - Phil Blows, directeur général, démissionne immédiatement de son poste et de celui de directeur du conseil d'administration. L'entreprise nomme le président Mike Edwards au poste de PDG par intérim.

Touchstone Exploration Inc - Société d'exploration pétrolière et gazière basée à Calgary, Canada - Conclut un accord de principe avec un prêteur basé à Trinidad, prévoyant une augmentation de la capacité d'emprunt de 13 millions de dollars. Les principaux changements comprennent un nouveau prêt à terme non renouvelable de 10 millions de dollars sur cinq ans et une augmentation de la capacité d'emprunt du prêt renouvelable de la société, qui passe de 7 millions de dollars à 10 millions de dollars. La société a l'intention d'utiliser la capacité d'emprunt de la facilité de prêt bancaire modifiée supplémentaire pour financer son programme 2024.

