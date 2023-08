(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en baisse ce mardi, suite aux nouvelles que le taux d'inflation annuel de l'Allemagne a diminué en juillet, avec les investisseurs qui attendent maintenant nerveusement les lectures de la Chine et des États-Unis plus tard cette semaine.

Par ailleurs, des données ont confirmé que le secteur de la vente au détail au Royaume-Uni a connu un mois de juillet plus difficile, le temps pluvieux n'ayant pas favorisé les ventes de vêtements.

Selon le dernier rapport du British Retail Consortium et de KPMG, les ventes ont augmenté de 1,5 % en glissement annuel le mois dernier, ce qui est inférieur à la croissance moyenne de 3,5 % sur trois mois. La croissance des ventes s'est ralentie par rapport aux 2,3 % de l'année précédente.

Dans les premières nouvelles concernant les entreprises, le gestionnaire de fonds abrdn, basé à Édimbourg, a fait état d'une baisse des actifs sous gestion. Par ailleurs, Spirax-Sarco Engineering a annoncé que son directeur général, Nicholas Anderson, envisageait de se retirer et qu'il avait promu son directeur financier à ce poste.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 0,4 % à 7 523,6

Hang Seng : en baisse de 1,8 % à 19 188,03

Nikkei 225 : en hausse de 0,4 % à 32 377,29

S&P/ASX 200 : en légère hausse à 7 311,10

DJIA : clôture en hausse de 407,51 points, soit 1,2%, à 35 473,13

S&P 500 : clôture en hausse de 40,41 points, soit 0,9%, à 4 518,44

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 85,16 points, soit 0,6%, à 13 994,40.

EUR : baisse à 1,0994 USD (1,1004 USD)

GBP : baisse à 1,2758 USD (1,2776 USD)

USD : hausse à JPY143,28 (JPY142,25)

Or : en hausse à 1 934,52 USD l'once (1 934,11 USD)

(Brent : en baisse à 85,25 USD le baril (85,44 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de mardi sont encore à venir :

10:00 CEST Résultats de l'enquête de la BCE sur les attentes des consommateurs de l'UE

08:30 EDT Commerce international de biens et de services aux États-Unis

10:00 EDT Indice IBD/TIPP de l'optimisme économique américain

16:30 EDT US API bulletin statistique hebdomadaire

08:55 EDT US Johnson Redbook indice des ventes au détail

10:00 EDT Ventes du commerce de gros aux États-Unis

08:30 EDT Fed Richmond Thomas Barkin, président de la Fed, prend la parole

08:15 EDT Fed Philadelphie Patrick Harker, président de la Fed, prend la parole

Le taux d'inflation annuel de l'Allemagne a baissé le mois dernier, les chiffres de mardi l'ont confirmé, avec une croissance des prix des denrées alimentaires, bien que toujours robuste, qui s'est atténuée. Le taux d'inflation annuel de l'Allemagne est passé de 6,4 % en juin à 6,2 % en juillet, selon Destatis. Ce chiffre confirme une estimation antérieure. D'un mois sur l'autre, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5 % en juillet, ce qui représente une accélération par rapport à la hausse de 0,3 % enregistrée en juin par rapport à mai. Sur une base harmonisée, conçue pour des comparaisons à l'échelle de l'UE, le taux d'inflation annuel de l'Allemagne a baissé à 6,5 % en juillet, contre 6,8 % en juin. Les prix à la consommation ont également augmenté de 0,5 % en juillet, selon la mesure harmonisée, ce qui représente une accélération par rapport à la hausse de 0,4 % enregistrée en juin. "Le taux d'inflation a légèrement baissé mais reste à un niveau élevé", a déclaré Ruth Brand, présidente de Destatis. "L'évolution des prix des denrées alimentaires, en particulier, continue d'avoir un effet à la hausse sur l'inflation. En outre, l'augmentation des prix de l'énergie a de nouveau été un peu plus importante que lors des deux mois précédents."

Le secteur du commerce de détail britannique a connu un mois de juillet plus difficile, le temps pluvieux n'ayant pas favorisé les ventes de vêtements, selon les chiffres. Selon le dernier rapport du British Retail Consortium et de KPMG, les ventes ont augmenté de 1,5 % en glissement annuel le mois dernier, ce qui est inférieur à la croissance moyenne de 3,5 % sur trois mois. La croissance des ventes s'est ralentie par rapport aux 2,3 % enregistrés l'année précédente. Selon le BRC, la hausse de juillet est la plus faible croissance des ventes au détail en glissement annuel depuis août 2022. En juin, les ventes au détail avaient augmenté de 4,9 % en glissement annuel. À périmètre constant, les ventes au détail ont augmenté de 1,8 % en juillet, ce qui est inférieur au taux de croissance moyen sur trois mois de 3,3 %. La croissance à périmètre constant s'est toutefois accélérée par rapport au taux de 1,6 % enregistré l'année précédente.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Deutsche Bank réduit WPP à 'hold' (acheter)

Barclays démarre Smurfit Kappa avec 'overweight' - objectif de prix 3,830 pence

Panmure fait passer Just Eat Takeaway à 'hold' (conserver)

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

abrdn, un gestionnaire de fonds basé à Édimbourg, a déclaré que le revenu net d'exploitation au premier semestre 2023 a augmenté de 4 % en glissement annuel pour atteindre 721 millions de livres sterling, contre 696 millions de livres sterling un an plus tôt. La perte avant impôts de la société s'est réduite à 169 millions de livres sterling, contre 326 millions de livres sterling. Cependant, ses actifs sous gestion ont diminué. Les actifs gérés et administrés sont tombés à 495,7 milliards de livres sterling au 30 juin, contre 500,0 milliards de livres sterling à la fin de l'année 2022. La société a fait état de "conditions de marché difficiles et de sorties nettes de capitaux dans un contexte de "risk-off"". abrdn a maintenu son dividende intérimaire à 7,3 pence. Elle a également étendu son programme de rachat d'actions de 150 millions de livres sterling à 300 millions de livres sterling. Le directeur général, Stephen Bird, a déclaré : "Nous avons continué à avancer à un rythme soutenu pour mettre en œuvre notre stratégie au cours des six premiers mois de 2023 dans un environnement macroéconomique difficile. Grâce à la diversification des revenus d'abrdn et à la résilience que nous avons construite dans notre entreprise avec l'acquisition d'interactive investor l'année dernière, nous avons augmenté les revenus de 4 % et le bénéfice d'exploitation ajusté de 10 % au cours de la période. "

Spirax-Sarco Engineering a déclaré que son PDG Nicholas Anderson prévoit de se retirer au début de 2024, après avoir passé 10 ans à ce poste. Pour le remplacer, Spirax-Sarco a déclaré avoir nommé Nimesh Patel au poste de PDG. Il prendra ses fonctions le 16 janvier. M. Patel a rejoint l'entreprise en 2020 en tant que directeur financier. Le président du conseil d'administration, Jamie Pike, a déclaré : "La nomination de Nimesh au poste de directeur général du groupe marque l'achèvement de la planification à long terme du conseil d'administration pour la succession de Nick. Au cours de son mandat de trois ans en tant que directeur financier et membre du conseil d'administration, Nimesh a joué un rôle important dans l'élaboration de notre stratégie, en travaillant avec ses collègues pour améliorer notre culture unique et notre modèle d'entreprise afin de remplir notre mission."

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Le fournisseur d'espace de travail IWG a déclaré qu'au cours du semestre clos le 30 juin, son chiffre d'affaires a augmenté de 15 %, passant de 1,29 milliard de livres sterling l'année précédente à 1,48 milliard de livres sterling. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements a augmenté de 48 %, passant de 131 millions de livres sterling à 198 millions de livres sterling. Toutefois, la perte avant impôts est restée inchangée à 70 millions de livres sterling. En ce qui concerne l'avenir, IWG a déclaré que ses perspectives pour l'ensemble de l'année restent "prudemment optimistes", compte tenu de la demande croissante de solutions de travail hybrides, tempérée par des vents contraires liés au taux de change et un environnement économique et concurrentiel difficile. Il a laissé ses prévisions pour l'Ebitda ajusté inchangées. "Nous continuons à être bien placés pour générer de nouveaux revenus, une croissance rentable et une réduction de l'effet de levier, car de plus en plus d'entreprises adoptent définitivement le travail hybride comme leur modèle préféré, et IWG devrait en être le principal bénéficiaire", a ajouté Mark Dixon, PDG de l'entreprise.

AUTRES ENTREPRISES

SIG, un fournisseur de produits d'isolation, de toiture, d'intérieurs commerciaux et de construction basé à Sheffield, en Angleterre, a déclaré que les recettes du premier semestre 2023 ont augmenté à 1,42 milliard de livres sterling, contre 1,36 milliard de livres sterling l'année précédente. Cependant, le bénéfice avant impôt a chuté à 12,2 millions de livres sterling, contre 26,2 millions de livres sterling. Le bénéfice d'exploitation a chuté de 39,8 millions de livres sterling à 30 millions de livres sterling. Pour ce qui est de l'avenir, SIG a déclaré que le second semestre devrait bénéficier davantage des initiatives de productivité et que son bénéfice d'exploitation sous-jacent pour l'ensemble de l'année devrait être conforme aux prévisions récemment révisées du conseil d'administration. Toutefois, elle a averti que les conditions du marché devraient rester difficiles. En juillet, SIG a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les bénéfices se situent dans la partie inférieure des attentes du marché. Pour l'ensemble de l'année, elle s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation sous-jacent se situe dans le bas de la fourchette de 65,3 millions à 84 millions de livres sterling prévue par les analystes. Au pire, cette fourchette représenterait une baisse de 19 % par rapport aux 80,2 millions de livres sterling de 2022.

