Certaines des plus grandes sociétés financières britanniques paient les femmes 28,8 % de moins en moyenne que leurs homologues masculins, selon les données salariales de 21 entreprises examinées par Reuters, même si elles affirment s'efforcer d'embaucher davantage de femmes à des postes de direction mieux rémunérés.

Les banques, les gestionnaires d'actifs et les assureurs du Royaume-Uni se sont engagés à réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, qui existent depuis longtemps et qu'ils attribuent en grande partie au fait que les hommes sont plus nombreux à occuper des postes de haut niveau assortis de primes généreuses, tandis qu'une plus grande proportion de femmes occupent des postes moins bien rémunérés, à temps partiel ou subalternes, assortis de primes plus modestes ou inexistantes.

Selon les calculs de Reuters basés sur les données salariales, l'écart s'est réduit de deux points de pourcentage par rapport à l'année dernière pour les principales sociétés de services financiers, mais il reste bien plus élevé que la moyenne de tous les secteurs d'activité en Grande-Bretagne, qui était de 10,7 % l'année dernière, d'après une enquête du gouvernement britannique.

Depuis 2017, les entreprises de plus de 250 employés en Grande-Bretagne sont tenues de divulguer la différence entre les salaires et les primes des hommes et des femmes. Elles avaient jusqu'au 4 avril pour divulguer les données pour avril 2023.

De nombreuses grandes sociétés financières peinent à attirer et à retenir les talents féminins à des postes de haut niveau, ce qui freine le rythme du changement dans le secteur et, dans certains cas, la situation ne s'est pas améliorée.

Au sein de la division internationale de Goldman Sachs à Londres, l'écart de rémunération moyen entre les hommes et les femmes est passé de 53,2 % l'année précédente à 54 % en 2023 et reste le plus important parmi les 21 grands employeurs du secteur financier dont les données ont été examinées par Reuters.

Il est important de noter que ce rapport sur l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes ne tient pas compte de la rémunération à un poste ou à une fonction similaire, mais nous savons que nous devons faire davantage pour accroître la représentation des femmes aux niveaux les plus élevés de l'entreprise", a déclaré un porte-parole de Goldman.

L'assureur Admiral a fait état d'un écart de rémunération moyen de 13,5 % en 2023, soit l'écart le plus faible parmi les données examinées.

LENTS PROGRÈS

La lenteur des progrès a suscité des questions sur les raisons pour lesquelles l'écart ne se réduit pas plus rapidement.

"Les employeurs du secteur financier doivent se poser des questions difficiles sur les raisons pour lesquelles les femmes n'atteignent pas les échelons les plus élevés et ne gagnent pas les salaires qui vont avec", a déclaré Ann Francke, PDG du Chartered Management Institute, à l'agence Reuters.

HSBC a révélé un écart de rémunération moyen de 43,2 % en 2023, pour l'ensemble de ses entités britanniques. En 2022, l'écart moyen entre les salaires des hommes et des femmes était de 45,2 %.

Plus de la moitié des employés de la banque sont des femmes, dont 62 % occupent des postes subalternes, a déclaré HSBC. Un peu moins d'un tiers de son équipe de direction était composée de femmes au 5 avril 2023, soit une augmentation de 1,4 point de pourcentage par rapport à 2022.

L'écart de rémunération moyen au sein de la main-d'œuvre britannique de Morgan Stanley est passé de 40,8 % à 40,1 %, tandis que Barclays a réduit son écart de rémunération moyen de 2,3 points de pourcentage pour atteindre 33,6 % en 2023.

JP Morgan a annoncé une baisse de 1,5 point de pourcentage de son écart de rémunération moyen, qui s'établit à 26,1 %. La banque américaine a déclaré que la représentation des femmes dans les postes de direction au Royaume-Uni s'élevait à 29,5 % en février 2024, son niveau le plus élevé depuis 2018.

L'écart salarial moyen de Standard Chartered est celui qui a perdu le plus de points de pourcentage parmi les banques examinées par Reuters, passant de 29 % l'année précédente à 22 % en 2023.

La banque centrée sur l'Asie a fait état d'une tendance positive en ce qui concerne les femmes occupant des postes de direction, passant de 25 % en décembre 2016 à 32,5 % à la fin décembre 2023.

Parmi les assureurs et les gestionnaires d'actifs, Aviva a déclaré que son écart de rémunération moyen était tombé à 21,3 % en 2023, contre 24,3 % l'année précédente. Abrdn a révélé une réduction de 3,9 points de pourcentage pour atteindre 24,8 % en 2023. En revanche, Legal & General a indiqué que son écart salarial s'était creusé, passant de 20,9 % l'année précédente à 21,3 % en 2023.

PÉNALITÉS POUR LES ENFANTS

Toutes les entreprises ont indiqué dans leur rapport sur l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes que les différences reflétaient la sous-représentation des femmes dans les postes à responsabilités et qu'elles prenaient des mesures pour y remédier.

En mars 2016, le gouvernement britannique a lancé la charte HM Treasury Women in Finance afin d'encourager le secteur des services financiers à améliorer l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les postes à responsabilité.

La charte compte désormais plus de 400 signataires couvrant environ 1,3 million d'employés.

Un bilan annuel publié le mois dernier par le groupe de réflexion New Financial a montré que les signataires avaient augmenté la représentation des femmes dans les rangs supérieurs à 35 % en moyenne en 2023, contre 34 % en 2022.

À ce rythme, la moyenne des signataires de la charte devrait atteindre la parité en 2038, mais pas dans tous les secteurs, selon le rapport.

L'analyse de l'Institute for Fiscal Studies (IFS) suggère que la plupart des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes au Royaume-Uni reflètent les "pénalités liées aux enfants", le salaire moyen des femmes chutant fortement après la naissance d'un enfant.

L'IFS a constaté que sept ans après la naissance d'un premier enfant, les revenus des femmes représentaient en moyenne moins de la moitié de ceux des hommes.

M. Francke, du CMI, a déclaré que tous les secteurs devaient faire face à des conséquences plus importantes en cas de progrès lents ou irréguliers dans la lutte contre l'inégalité salariale, telles que des amendes, des restrictions d'accès aux emplois du gouvernement ou du secteur public ou la "désignation et l'humiliation".

"Les faits montrent que les entreprises qui représentent la population dans son ensemble - à tous les niveaux, y compris au sommet de la hiérarchie - prennent de meilleures décisions et obtiennent de meilleurs résultats", a déclaré M. Francke.

"Cela devrait suffire à susciter les changements dont nous avons besoin pour combler l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

Reuters a également examiné les données relatives à la rémunération des hommes et des femmes pour Bank of America, Citi, Deutsche, Lloyds, Nationwide, NatWest Bank, UBS, M&G, Phoenix, Schroder Investment Management et St James's Place. (Reportage de Sinead Cruise et Carolyn Cohn à Londres. Rédaction : Anousha Sakoui et Jane Merriman)