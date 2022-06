Les plateformes d'investissement font face à la gueule de bois après la fête de la pandémie

De nombreux boursicoteurs se tiennent à l'écart d'un marché turbulent alors que le coût de la vie augmente et que l'économie vacille, mettant à mal les activités des plates-formes d'investissement grand public confrontées à la baisse des frais et à l'amincissement des marges.

Même les plus gros poissons, tels que Hargreaves Lansdown et AJ Bell, cotés à l'indice FTSE, et ceux qui appartiennent ou ont été récemment acquis par de grandes banques et des gestionnaires d'actifs, se débattent avec des flux de nouveaux clients et d'argent en déclin.

La plus grande banque britannique, Lloyds, a déclaré à Reuters dans une interview le mois dernier que les flux entrants dans ses plates-formes d'investissement de détail - qui se vantent d'avoir 19,5 milliards de livres (24,2 milliards de dollars) de fonds de clients - ont ralenti au premier trimestre 2022 par rapport à l'année précédente, et que davantage de clients vendaient que d'achetaient des actions.

Le "rush de sucre" de la frénésie des médias sociaux qui a propulsé des actions comme GameStop l'année dernière s'est estompé pour les plateformes d'investissement, a déclaré Mike Barrett, directeur du cabinet de conseil en services financiers The Lang Cat.

"Publiquement, ces entreprises disent qu'elles sont plus à l'aise avec le fait que leurs clients effectuent des transactions sensées plutôt que de courir après une action mème. Mais malheureusement, cela a eu un impact négatif sur leurs revenus", a-t-il ajouté.

Le marché est plus décourageant pour les petites plates-formes d'investissement, car environ la moitié d'entre elles - sept sur les 13 examinées par Reuters - affichent des pertes dans leurs derniers comptes annuels déposés, selon un examen des documents à la UK Companies House.

Bien que les périodes comptables varient, les sept entreprises déficitaires comprennent OpenMoney et PensionBee, qui ont affiché des chiffres pour l'année se terminant en décembre 2021.

La directrice générale d'OpenMoney, Hayley Millhouse, a déclaré que les fondateurs de la société adoptaient une "vision à long terme pour atteindre la rentabilité", notamment en diversifiant ses services.

Romi Savova, PDG de PensionBee, a déclaré que son produit était "exceptionnellement à long terme". Elle a cependant déclaré que les startups auraient probablement du mal à trouver des financements dans l'environnement actuel, ajoutant qu'elle s'attendait à ce que moins de nouvelles plateformes soient lancées cette année.

La déclaration de pertes est courante pour les startups fintech, qui, au début, privilégient généralement l'atteinte d'une masse critique plutôt que la réalisation de bénéfices.

Pourtant, la concurrence féroce et la crise du coût de la vie qui s'aggrave peuvent néanmoins entraver la croissance du secteur cette année, en éliminant les acteurs les plus faibles ou en en faisant des cibles de rachat, selon bon nombre des 15 gestionnaires de plateformes, conseillers financiers et analystes qui ont parlé à Reuters.

Ce n'est pas seulement un problème pour les plates-formes britanniques ; la coqueluche américaine Robinhood a affiché une chute de 43% de ses revenus trimestriels en avril et a déclaré qu'elle licenciait un dixième de son personnel, ce qui a envoyé son action à un niveau record.

"Je peux voir quelques-unes des plus petites plateformes se rassembler ou peut-être un acteur majeur les acquérir", a déclaré Oliwia Berdak, directeur de recherche sur les services financiers chez Forrester. "Nous avons eu un afflux de nouveaux investisseurs lors de la pandémie. La question est de savoir si ces personnes vont maintenant fuir."

Le géant de Wall Bourse, JPMorgan, a racheté la plateforme britannique déficitaire Nutmeg l'année dernière, et l'effondrement des valorisations technologiques en général pourrait faire d'autres plateformes de démarrage des cibles intéressantes, selon les analystes.

La banque britannique NatWest est intéressée par des achats potentiels dans le secteur de la richesse, a déclaré sa PDG Alison Rose lors d'une conférence financière à Rome la semaine dernière.

"Je pense qu'il y a des possibilités d'envisager des acquisitions dans cet espace si elles sont convaincantes", a-t-elle déclaré.

LE COÛT RÉEL N'A PAS ÉTÉ PERÇU

La scène est très différente de celle de 2021, lorsque le nombre de nouveaux clients dans le secteur de l'investissement "direct au consommateur" a explosé, plusieurs plateformes ayant enregistré un nombre record d'adhésions. La croissance a été alimentée par la frénésie des mèmes sur les médias sociaux, qui a vu une armée de petits investisseurs s'emparer des actions de GameStop, AMC et d'autres sociétés autrefois démodées.

Mais cette année, de nombreux investisseurs individuels, qui ont vu leur patrimoine s'accroître lors du rallye historique des actifs financiers au début de la pandémie, se sont retrouvés à essuyer des pertes en raison de la chute des cours des actions, dans un contexte de guerre en Europe et d'inflation galopante.

Les actifs détenus par les plateformes d'investissement des consommateurs britanniques ont chuté de 2,5 % pour atteindre 906,8 milliards de livres (1,1 trillion de dollars) au cours des trois premiers mois de 2022 par rapport à la fin de 2021, selon les données de l'organisme de suivi du secteur, Fundscape.

Manuel Pardavila-Gonzalez, directeur général des plates-formes d'investissement de détail de Lloyds, a déclaré à Reuters que la crise du coût de la vie pourrait faire dérailler la prévision de la banque de 1,7-1,8 milliard de livres d'entrées nettes de fonds de clients cette année, bien qu'elle ne s'attende pas à des sorties importantes.

"Le véritable coût de la vie n'a pas encore été totalement perçu par les ménages", a-t-il déclaré.

Les plateformes de Lloyds ont enregistré 400 millions de livres d'entrées nettes au premier trimestre, soit un cinquième de moins que les 500 millions de l'année précédente.

Depuis le début de l'année, le nombre de nouveaux clients a baissé de plus de la moitié par rapport à l'année 2021, a déclaré M. Pardavila-Gonzalez, tandis que la proportion de transactions de vente par rapport aux transactions d'achat a également changé, passant d'environ 50:50 l'année dernière à 55:45 en faveur des ventes, avec plus de personnes disposant de liquidités.

Hargreaves Lansdown et AJ Bell ressentent également la chaleur.

Les clients ont encore ajouté plus de fonds qu'ils n'en ont retiré au cours des derniers mois, ont déclaré les sociétés, mais les nouvelles adhésions ont fortement diminué sur les deux plateformes par rapport à l'année précédente, de deux tiers et de près d'un tiers, à 42 000 et 36 000 respectivement.

Cette morosité se reflète dans le cours de leurs actions, Hargreaves Lansdown ayant baissé de 41% et AJ Bell de 27% en 2022, contre une baisse de 4% pour l'indice FTSE 350.

Hargreaves Lansdown a déclaré que le secteur avait connu de nombreuses périodes de baisse de confiance des investisseurs et de diminution des flux au fil des ans.

"Ce sont les fournisseurs résilients qui se concentrent sur le soutien de leurs clients qui s'en sortent le mieux", a déclaré la société, ajoutant qu'elle s'attend à ce que la taille potentielle du marché de la richesse britannique passe de 1,4 trillion de livres en 2021 à 1,8 trillion en 2025.

LA COURSE AU ZÉRO POINTÉ EN MATIÈRE DE FRAIS

Une telle résilience peut s'avérer plus difficile à mettre en œuvre pour bon nombre d'acteurs moins établis qui jouent des coudes pour se frayer un chemin vers l'avant.

L'examen des comptes annuels déposés auprès de Companies House, une agence gouvernementale, a révélé que la plupart des 13 plateformes, principalement de petite et moyenne taille, avaient déclaré des pertes.

Toutefois, les périodes comptables annuelles de bon nombre de ces entreprises varient, la date de fin allant de décembre 2020 à décembre 2021, donnant ainsi un aperçu potentiellement dépassé des finances de certaines des entreprises. Cela s'explique par le fait que la plupart sont des entreprises privées qui, en Grande-Bretagne, ont jusqu'à neuf mois pour publier leurs comptes. Les entreprises qui étaient exemptées de déposer des comptes complets parce qu'elles étaient trop petites ont été exclues de l'examen.

Freetrade, qui a vu ses pertes avant impôts presque doubler au cours de l'année se terminant en septembre 2021, a déclaré qu'elle avait suffisamment d'élan pour surmonter tout ralentissement. Elle a déclaré que la perte reflétait l'expansion et l'accent mis sur l'augmentation de sa base de clients au cours de la période, ajoutant qu'elle progressait vers la rentabilité.

Une autre société déficitaire, Moneyfarm, a déclaré qu'un récent tour de table mené par le gestionnaire d'actifs M&G a renforcé la force de son modèle commercial, qui consiste à proposer des conseils aux clients.

"Nous pensons qu'il y aura un certain degré de désabonnement dans notre secteur - ceux qui tomberont sur le bord du chemin seront probablement ceux qui ... ont une relation minimale avec leurs clients", a déclaré le PDG Giovanni Dapra.

L'intensification de la concurrence sur les frais d'utilisation met également sous pression les petits acteurs, selon les experts, les grandes plateformes bénéficiant d'une base de clients plus âgés et moins sensibles aux prix.

"Il y a une course à zéro sur les frais de négociation", a déclaré Berdak chez Forrester. "Les marges sont très, très minces. C'est donc une question d'échelle."

(1 $ = 0,8049 livre)