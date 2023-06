Oberon Investments décroche l'approbation de la FCA et détient 63% de Logic

Oberon Investments Group PLC - groupe de gestion d'investissements, de planification patrimoniale et de courtage d'entreprises - reçoit l'approbation de la Financial Conduct Authority britannique pour le changement de contrôle de Logic Investments Ltd, et finalise ainsi l'acquisition de sa participation majoritaire dans Logic. Logic a également levé un financement de 500 000 GBP auprès du family office de John Gunn, un investisseur en phase de démarrage dans de nombreuses entreprises à succès, dont interactive investor, récemment vendue à abrdn PLC pour 1,5 milliard de GBP. En conséquence, Oberon détient 63 % de Logic, qui fait désormais partie du groupe Oberon.

Simon McGivern, directeur général, déclare : "Après avoir reçu l'approbation de la FCA pour le changement de contrôle, nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Logic au sein du groupe Oberon. Nous nous réjouissons également de la participation de John Gunn et de sa famille en tant qu'investisseur dans Logic. John a été un investisseur de la première heure et un soutien de l'investisseur interactif, conseillant le groupe depuis son démarrage jusqu'à sa sortie pour 1,5 milliard de livres sterling au profit d'abrdn".

Cours actuel de l'action : 3,65 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 30

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

