(Alliance News) - Phoenix Group Holdings PLC a relevé lundi ses objectifs de génération de trésorerie à court terme après avoir achevé une fusion de fonds.

Le fournisseur d'assurance-vie basé à Londres a déclaré qu'il avait achevé sa fusion de fonds par le biais d'un transfert en partie VII des activités de Standard Life et de Phoenix Life en une seule entité.

Les actions de Phoenix ont augmenté de 8,1 % pour atteindre 501,60 pence chacune lundi matin à Londres.

Phoenix s'attend désormais à générer 1,8 milliard de livres sterling de liquidités en 2023, soit une hausse d'au moins 29 % par rapport aux prévisions précédentes de 1,3 milliard à 1,4 milliard de livres sterling. Pour 2022, la société avait annoncé une génération de liquidités de 1,50 milliard de livres sterling.

Pour les années 2023 à 2025, elle a augmenté son objectif de génération de trésorerie de 9,8 %, passant de 4,1 milliards de livres sterling à 4,5 milliards de livres sterling.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à disposer d'un excédent de trésorerie important à la fin de l'année 2023, ce qui crée "une option supplémentaire au niveau du bilan".

Le directeur général, Andy Briggs, a déclaré : "L'achèvement de la fusion des fonds des entreprises Standard Life et Phoenix Life au sein de Phoenix Life Ltd, regroupant 8 millions de polices, est l'un des plus grands transferts de la partie VII de l'assurance britannique jamais réalisés. Elle réaffirme la position du groupe Phoenix en tant que leader au Royaume-Uni en matière de synergies de coûts et de capital et de création de valeur pour les clients et les actionnaires. Cette fusion de fonds nous permet d'améliorer sensiblement nos objectifs en matière de génération de liquidités et crée de nouvelles options de bilan pour le groupe".

Phoenix avait acheté les droits de la marque Standard Life au gestionnaire d'actifs abrdn PLC en 2021.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.