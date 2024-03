(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

abrdn Asian Income Fund Ltd - fonds à capital fixe concentré sur les actions asiatiques - annonce un rendement total de la valeur liquidative de 2,5% pour 2023, contre 1,6% pour l'indice de référence MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Il s'agit d'une amélioration par rapport au rendement total de -6,8% que la société a réalisé en 2022. La valeur nette d'inventaire par action était de 238,59 pence au 31 décembre, soit une baisse de 2,0 % par rapport aux 243,44 pence de l'année précédente. La société indique qu'elle a réagi à un paysage macroéconomique difficile en réduisant les frais dus à son gestionnaire d'investissement abrdn, et que ses gestionnaires de portefeuille "optimisent" les investissements en se concentrant sur les actions à rendement plus élevé. Les dividendes pour l'année s'élèvent à 11,75 pence par action, soit une augmentation de 18 % par rapport aux 10 pence de l'année précédente. Le président Ian Cadby déclare : "Après une année difficile, la voie à suivre pour les actions asiatiques est celle d'un optimisme prudent".

BWA Group PLC - société d'exploration minière possédant des licences au Canada et au Cameroun - déclare une perte avant impôts de 67 270 GBP pour les six mois se terminant le 31 décembre, contre une perte de 125 736 GBP l'année précédente. Les frais administratifs sont passés de 265 729 GBP à 213 114 GBP, tandis que les autres produits d'exploitation sont restés inchangés à 160 000 GBP. La société indique qu'elle a continué à investir dans le projet de sables rutile au Cameroun, tandis que l'activité au Canada "s'est limitée à des visites initiales de mise à jour sur le terrain à Isoukustouc, à une visite au PDAC, et au dépôt de rapports pour maintenir les licences dans les deux zones de revendication restantes". La société affirme qu'elle poursuivra ses activités d'exploration au Canada et au Cameroun "dans la mesure où les fonds le permettent".

Asia Wealth Group Holdings Ltd - holding d'investissement basée à Bangkok cherchant à acquérir des sociétés en Asie et des sociétés européennes ayant le potentiel de se développer en Asie - La perte avant impôts pour le semestre clos le 31 août est de 93.790 USD après la perte de 182.657 USD de l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 843 863 USD à 523 250 USD. Les frais de commission passent de 438 297 USD à 198 043 USD et les honoraires professionnels de 127 054 USD à 121 412 USD ; les "autres frais" passent de 5 494 USD à 21 260 USD. Le solde de trésorerie reste stable à 1,0 million d'USD au 31 août, contre 1,2 million d'USD un an auparavant. La société déclare qu'elle "a noué et continue de nouer de nouvelles relations génératrices de revenus, tout en développant les opportunités de création de revenus, à la fois dans de nouvelles voies et dans les voies existantes".

One Heritage Group PLC - promoteur résidentiel axé sur le nord de l'Angleterre - déclare une perte avant impôts de 1,9 million de livres sterling pour les six mois se terminant le 31 décembre, après une perte de 1,6 million de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 5,8 millions de livres sterling à 9,2 millions de livres sterling, principalement en raison d'une "croissance significative des ventes et des services de construction". Les ventes réalisées entraînent une réduction des stocks, qui passent de 16,6 millions de livres sterling à 14,3 millions de livres sterling. La société indique qu'elle est en bonne voie pour dégager des revenus importants pour l'exercice en cours, grâce à sa "solide réserve de ventes de biens immobiliers". Elle ajoute qu'elle "explore avec prudence plusieurs options prometteuses" pour des appartements en centre-ville et des projets de construction de logements dans des "zones à forte demande".

