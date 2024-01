(Alliance News) - Custodian Property Income REIT PLC et abrdn Property Income Trust Ltd ont annoncé vendredi qu'ils avaient convenu d'une fusion de toutes les actions pour créer un fonds d'investissement immobilier avec des actifs combinés de 1,0 milliard de livres sterling.

Il s'agit d'une nouvelle absorption d'un fonds abrdn, après que Fidelity China Special Situations PLC a repris abrdn China Investment Co Ltd, Asia Dragon Trust PLC a repris abrdn New Dawn Investment Trust PLC, et Shires Income PLC a repris abrdn Smaller Companies Income Trust PLC au cours du second semestre de l'année dernière.

Les actionnaires d'abrdn Property Income recevront 0,78 action nouvelle de Custodian Property Income pour chaque action détenue. Sur la base du cours de clôture de l'action Custodian jeudi, soit 79,6 pence, l'opération valorise les actions d'abrdn Property Income à 62,1 pence et l'ensemble de la société à 237 millions de livres sterling.

Les actions de Custodian Property Income étaient en baisse de 5,3 % à 75,40 pence à Londres tôt vendredi, tandis que les actions d'abrdn Property Income étaient en hausse de 17 % à 56,20 pence.

Custodian Property Income a déclaré que les actionnaires d'abrdn Property Income avaient déjà accepté l'offre à hauteur de 3,1 %.

Les deux sociétés maintiendront leur politique actuelle en matière de dividendes et les actionnaires auront toujours droit aux paiements de dividendes à venir. abrdn Property Income versera un dividende final du quatrième trimestre pouvant atteindre 1,0 pence par action, tandis que Custodian Property Income versera un dividende intérimaire du troisième trimestre pouvant atteindre 1,375 pence.

"Le conseil d'administration de CREI et le conseil d'administration d'API estiment que la fusion permettrait de réunir deux portefeuilles complémentaires afin de créer une société de placement immobilier différenciée, avec une diversification et une liquidité des actions accrues, ainsi qu'un dividende durable et entièrement couvert pour les actionnaires du groupe combiné", ont expliqué les deux sociétés.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.