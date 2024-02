abrdn plc figure parmi les 1ers prestataires de services d'investissement britanniques. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 pôles : - gestion d'épargne et de fonds de pension ; - gestion de fonds d'investissement : notamment actions et obligations ; - gestion d'actifs immobiliers. La répartition géographique des revenus est la suivante : Royaume Uni (71,5%), Europe-Moyen Orient-Afrique (7,8%), Asie-Pacifique (11,3%) et Amériques (9,4%).

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds