abrdn Private Equity Opportunities Trust PLC - Investisseur européen dans des fonds de capital-investissement et des co-investissements - déclare un premier dividende intérimaire de 4,2 pence par action, en hausse de 5,0 % par rapport aux 4,0 pence de l'année précédente. La société d'investissement prévoit de verser le même montant pour ses deuxième, troisième et quatrième dividendes intérimaires, ce qui donne un dividende total de 16,8 pence pour l'exercice financier se terminant le 30 septembre. Cela représenterait également une augmentation de 5,0 % par rapport à 16,0 pence pour l'exercice 2023. À ce taux de distribution annuel et sur la base du cours actuel de l'action de la société, le rendement du dividende est de 3,2 %.

Cours actuel de l'action : 530,94 pence, en hausse de 2,1 % à Londres mercredi

Variation sur 12 mois : en hausse de 18 %.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

