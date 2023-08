abrdn Property Income Trust Ltd est une société d'investissement. La société exerce une activité d'investissement immobilier par le biais d'un portefeuille d'immeubles d'investissement en pleine propriété et en location situés au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de fournir un niveau de revenu attractif ainsi qu'une perspective de croissance du revenu et du capital. La société investit dans un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers commerciaux au Royaume-Uni dans les secteurs de l'industrie, des bureaux, de la vente au détail et d'autres secteurs, y compris les loisirs, les centres de données, les logements pour étudiants, les hôtels et les soins de santé. Ses investissements dans la promotion immobilière et dans des véhicules de co-investissement, lorsqu'il y a plus d'un investisseur, sont autorisés jusqu'à un maximum de 10 % du portefeuille immobilier. abrdn Fund Managers Limited est le gestionnaire d'investissement de la société.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial