Abrdn Property Income optimiste quant aux développements dans le Merseyside

(Alliance News) - L'abrdn Property Income Trust a déclaré jeudi qu'il avait achevé le financement à terme d'une grande propriété et commencé les travaux d'un entrepôt industriel spéculatif dans le Merseyside ce mois-ci.

Abrdn Property Income, ou API, a déclaré que le financement à terme de Stadium Way à St Helens a été achevé le 3 avril. Un bail de 15 ans a été conclu avec le St Helens Borough Council pour un loyer initial de 657 040 GBP par an.

La propriété "A" du bâtiment a été sous-louée à Glass Futures, un organisme à but non lucratif qui établira un centre de recherche et de développement visant à rendre les méthodes de fabrication du verre plus efficaces et plus durables. La propriété est principalement une unité industrielle standard, mais le conseil municipal, la Liverpool City Region Combined Authority et UK Research and Innovation ont financé un aménagement sur mesure.

Abrdn Property Income a également indiqué qu'il avait commencé les travaux sur un entrepôt industriel spéculatif à Knowsley, après avoir acquis le site en février. Abrdn Property Income a commencé la construction d'une unité de 107 000 pieds carrés de haute spécification, qui devrait être achevée avant la fin de l'année.

Abrdn Property Income a déclaré que le projet "devrait bénéficier d'une dynamique de marché favorable, avec de faibles niveaux d'offre et une forte demande de la part des locataires".

Mark Blyth, gestionnaire adjoint du fonds Property Income d'Abrdn, a déclaré : " L'investissement par le biais du développement est un moyen pour Abrdn d'atteindre ses objectifs : L'investissement par le biais du développement est un moyen pour API d'acquérir des actifs sur lesquels nous avons une influence sur les spécifications dès la création du bien. Nous pouvons alors nous assurer que le bâtiment répond non seulement aux spécifications opérationnelles les plus appropriées, mais aussi que les considérations [environnementales, sociales et de gouvernance] sont intégrées dès le début de la construction. Cela présente le double avantage de s'aligner sur l'accent mis par API sur la durabilité et d'améliorer les rendements.

Les actions d'abrdn Property Income étaient en hausse de 1,5 % à 56,00 pence jeudi à Londres.

