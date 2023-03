Baisse de la valeur nette d'inventaire semestrielle d'Abrdn UK Smaller

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

abrdn UK Smaller Companies Growth Trust PLC - Fonds d'investissement basé à Aberdeen-Ecosse - La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre s'élève à 513,25 pence, en baisse de 3,2% par rapport aux 530,37 pence du 30 juin. Au cours du semestre clos le 31 décembre, le rendement total de la valeur liquidative est de - 2,2 %, contre un rendement total de l'indice de référence de - 0,6 %. Déclare un dividende intérimaire de 3,0 pence par action, en hausse de 11 % par rapport aux 2,7 pence de l'année précédente. Pour l'avenir, déclare que l'économie britannique reste fragile et que les gestionnaires de fonds continuent de "déterminer la forme du portefeuille".

Fiske PLC - courtier en valeurs mobilières et investisseur - Enregistre un revenu de 2,6 millions GBP pour le semestre clos le 31 décembre, en baisse par rapport aux 2,9 millions GBP de l'année précédente. Passe d'une perte de seulement 6 000 GBP à un bénéfice avant impôts de 28 000 GBP, les dépenses d'exploitation étant réduites à 2,8 millions GBP, contre 3,0 millions GBP. Pour ce qui est de l'avenir, il déclare : "L'histoire nous dit que les marchés finiront par se calmer et, en attendant, notre rôle est de nous concentrer sur la fourniture des meilleures stratégies d'investissement pour protéger et faire croître les actifs de nos clients".

HSS Hire Group PLC - Société de location d'outils et d'équipements basée à Manchester - Déclare que le chiffre d'affaires à périmètre constant pour 2022 est supérieur d'environ 10% à celui de l'année précédente, grâce aux "bons résultats de notre activité de location et à l'excellente performance continue de notre activité de services". En 2021, le chiffre d'affaires était de 303,3 millions GBP. S'attend à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement soit légèrement supérieur aux attentes du marché. L'Ebitda ajusté était de 69,8 millions GBP en 2021. "Bien que nous restions attentifs à l'environnement macroéconomique, HSS est bien positionné pour l'année à venir", déclare le directeur général Steve Ashmore.

