La victoire électorale de Marcos aux Philippines renforce les actions de la famille.

Les actions d'au moins trois entreprises appartenant à des parents ou amis de Marcos et du président sortant Rodrigo Duterte ont grimpé à des taux à deux chiffres depuis l'élection de lundi, que Marcos et sa colistière Sara Duterte-Carpio - la fille du président - ont remporté haut la main.

Araneta Properties Inc et Philweb Corp, dont le président est un beau-frère de Marcos, ont vu le prix de leurs actions grimper de 45% et 13%, respectivement, au cours des deux derniers jours de bourse.

Prime Media Holdings, une holding cotée en sommeil appartenant à un cousin de Marcos, a bondi de 28 %, tandis que DITO CME Holdings, détenue par l'associé de Duterte dans sa ville natale et principal contributeur de sa campagne, a augmenté de 12,4 %.

"Les traders ont tendance à faire monter les actions des entreprises qui, selon eux, bénéficieront de la nouvelle administration, mais nous verrons si c'est le cas", a déclaré à Reuters Ron Acoba, stratège en chef des investissements chez Trading Edge Consultancy à Manille.

Les poussées électorales sont nées de la spéculation selon laquelle l'administration Marcos offrirait à ces entreprises un environnement favorable à la réalisation de projets ou un assouplissement des réglementations, a déclaré Carlos Temporal, analyste de recherche sur les actions chez AP Securities à Manille.

L'indice boursier plus large a chuté de 2,2 % au cours des deux derniers jours de négociation.

Cependant, les actions des sociétés de médias ABS-CBN et GMA Network ont chuté de 18,4 % et 10,7 %, respectivement, en raison des craintes que Marcos, qui a évité les interviews et les débats pendant la campagne, soit hostile à la presse.

Le président sortant Duterte a été accusé de tenter d'intimider certains médias par des menaces ou des obstacles juridiques et d'octroi de licences, alors que la presse libre était muselée sous l'ère de la loi martiale de la dictature du père de Marcos.

"Le marché pourrait spéculer sur une autre ère de médias contrôlés par le gouvernement sous l'administration de Marcos, ce qui pourrait entraîner d'autres fermetures ou rachats d'entreprises de médias privées", a déclaré M. Temporal.