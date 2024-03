Absa Bank Limited figure parmi les principaux groupes bancaires en Afrique du Sud. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles : - banque de détail et commerciale ; - banque d'affaires et d'investissement ; - gestion de patrimoine. A fin 2022, le groupe gère 1 015,6 MdsZAR d'encours de dépôts et 1 032,5 MdsZAR d'encours de crédits.

Secteur Banques