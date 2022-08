L'activité industrielle sud-africaine se contracte en juillet pendant la crise de l'électricité - Absa PMI

L'indice Absa des directeurs d'achat (PMI) corrigé des variations saisonnières a chuté à 47,6 points en juillet contre 52,2 en juin, passant sous la barre des 50 points qui sépare l'expansion de la contraction pour la première fois depuis juillet 2021.

"Les directeurs d'achat locaux sont devenus résolument plus pessimistes quant aux conditions commerciales à venir, dans un contexte de difficultés locales en matière d'électricité et d'inquiétudes concernant la croissance mondiale", a déclaré Absa dans un communiqué.

En juillet, les indices de l'activité commerciale et des nouvelles commandes de vente sont tombés plus profondément en territoire de contraction. L'indice de l'emploi est passé de l'expansion à la contraction, tandis que l'indice des prix d'achat a signalé le rythme le plus lent d'augmentation des coûts depuis le début de l'année.