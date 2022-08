Le créancier sud-africain Absa affiche une hausse de 30 % de ses bénéfices intermédiaires.

Son bénéfice net par action, la principale mesure des bénéfices des entreprises sud-africaines, s'est établi à 1280,2 cents (0,7888 $), contre 986,2 cents l'année précédente.

Les créanciers sud-africains ont rebondi plus tôt que prévu depuis le creux de la vague du COVID-19, mais ils sont considérés comme étant sur la corde raide entre un chômage local élevé, aggravé par une inflation galopante, et un régime de taux d'intérêt plus élevé qui est positif pour les banques mais qui augmente les risques que les prêts tournent mal.

Absa a fait état d'une augmentation de 16,6 % du rendement des capitaux propres - une mesure clé de la rentabilité des banques - contre 13,9 % au cours du semestre de l'année précédente.

Elle a plus que doublé son dividende intérimaire à 650 cents par action, a déclaré la banque dans un communiqué.

(1 $ = 16,2300 rands)