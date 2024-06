Absci Corporation est une société de création de médicaments par intelligence artificielle générative (IA). La société associe l'IA à des technologies de laboratoire humide évolutives afin de créer des produits biologiques pour les patients. Elle a mis au point une plateforme intégrée de création de médicaments qui permet d'identifier de nouvelles cibles médicamenteuses, de découvrir des candidats biothérapeutiques et de générer les lignées cellulaires nécessaires à leur fabrication en un seul processus. L'entreprise utilise sa plateforme pour prédire, identifier, concevoir, construire, cribler, sélectionner et produire à grande échelle des médicaments biologiques candidats pour ses partenaires, et tirer des enseignements des données qu'elle génère. Sa technologie SoluPro est une approche de biologie synthétique multiplex qui surmonte les limites des laboratoires d'automatisation à haut débit. La société appuie ses conceptions génératives d'IA sur les capacités de validation fonctionnelle à haut débit de son laboratoire humide. Elle reconstruit les molécules prévalentes de la réponse immunitaire, telles que les anticorps, à partir de tissus pathologiques et identifie les antigènes correspondants, offrant ainsi de nouvelles cibles thérapeutiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale