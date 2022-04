L'Égypte reçoit à nouveau l'aide du Golfe alors que les regards se tournent vers la flexibilité de la devise

La banque centrale a permis à la livre égyptienne, qui était stable depuis novembre 2020, de chuter de 14 % par rapport au dollar le 21 mars après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ait incité les investisseurs à retirer des milliards de dollars des marchés du trésor égyptiens.

La semaine dernière, l'Arabie saoudite a déclaré qu'elle avait déposé 5 milliards de dollars auprès de la banque centrale égyptienne et qu'elle ferait des investissements supplémentaires qui pourraient apporter jusqu'à 10 milliards de dollars en devises étrangères en Égypte.

Le Qatar a promis des investissements d'une valeur de 5 milliards de dollars, a déclaré le cabinet égyptien, et les détails sur l'achat de participations d'une valeur de 2 milliards de dollars par le fonds souverain d'Abu Dhabi ADQ sont attendus prochainement.

"La rafale d'investissements du Golfe en Égypte rappelle la période qui a suivi l'éviction du président Morsi en 2013, lorsque le Golfe a promis une aide financière de 23 milliards de dollars", a déclaré James Swanston de Capital Economics.

L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït ont envoyé 23 milliards de dollars à l'Égypte sous forme de subventions, de dépôts en espèces et de livraisons de carburant dans les 18 mois qui ont suivi le renversement du président islamiste Mohamed Mursi par Abdel Fattah al-Sisi, alors chef de l'armée et désormais président, en 2013.

Cette aide a permis à l'Égypte de repousser un accord avec le FMI et de dépenser davantage pour soutenir la monnaie, qui a subi une forte pression après le soulèvement de 2011 qui a mis fin au règne de 30 ans de Hosni Moubarak.

Lors d'une deuxième crise monétaire en 2016, l'Égypte a dévalué la livre de moitié, et l'Arabie saoudite a déposé environ 3 milliards de dollars et les EAU 1 milliard de dollars auprès de la banque centrale, mettant en place un accord avec le FMI en novembre 2016.

L'Égypte, qui a poursuivi sa croissance pendant la pandémie de coronavirus mais a vu son déficit de la balance courante se creuser en raison de la hausse des coûts d'importation et de la diminution des recettes touristiques, a déclaré la semaine dernière qu'elle était en pourparlers avec le FMI pour obtenir des fonds potentiels et un soutien technique afin de se prémunir contre les effets de la dernière crise.

Le mois dernier, Sisi s'est rendu en Arabie Saoudite et a accueilli le dirigeant de facto des EAU à Sharm el-Sheikh, alors que l'Egypte renforçait ses liens avec ses alliés du Golfe et participait à un axe israélo-arabe émergent.

ACTIFS DURS

Cette fois-ci, les pays du Golfe semblent durcir les conditions en recherchant des actifs durs en plus des dépôts de la banque centrale, une demande qui pourrait augmenter le coût pour l'Egypte, selon les analystes.

Les afflux de fonds en provenance des alliés du Golfe du Caire rassureraient le FMI et encourageraient les investisseurs étrangers à revenir vers les bons du Trésor égyptiens à court terme et à fort taux d'intérêt, laissant le pays toujours vulnérable aux chocs financiers mondiaux, a déclaré Amr Adly, professeur adjoint à l'Université américaine du Caire.

"C'est un message que nous avons des amis riches, et que ces amis riches sont prêts à donner de l'argent en temps de besoin", a-t-il dit.

La monnaie égyptienne pourrait subir davantage de pression à mesure que la hausse des prix mondiaux des produits de base alimente l'inflation, ce qui mettrait encore plus de pression sur la livre, selon d'autres analystes.

"Nous continuons à considérer qu'un régime de change plus souple est essentiel pour remédier aux vulnérabilités à long terme du compte extérieur de l'Égypte", a déclaré HSBC dans une obligation.

"Mais avec les entrées bilatérales qui apportent un soulagement et qui ne semblent pas être assorties de conditions politiques, la pression pour un changement substantiel du régime de change pourrait s'estomper", a-t-il ajouté.

Le jour de la dévaluation, le Comité de politique monétaire de la banque centrale a souligné "l'importance de la flexibilité des devises pour agir comme un amortisseur".

La livre égyptienne était à 18,22 pour un dollar lundi, juste au-dessus des 18,17 pour un dollar auxquels elle était tombée le 21 mars.

Monica Malik, de l'Abu Dhabi Commercial Bank, a déclaré qu'étant donné que l'Égypte avait dépassé son quota d'emprunt auprès du FMI, toute nouvelle aide pourrait impliquer des fonds provenant d'autres institutions multilatérales et de composantes bilatérales telles que les pays du Conseil de coopération du Golfe.

"Les mesures de soutien du CCG sont susceptibles d'aider l'Égypte à satisfaire aux exigences du FMI dans le cadre de ses critères d'accès exceptionnel", a-t-elle déclaré.