Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) est une société d'énergie et d'eau qui se consacre principalement à l'exploration et à la production de pétrole et de gaz, aux pipelines, au stockage souterrain de gaz, à la production d'électricité et au dessalement de l'eau. La société est organisée en cinq secteurs d'activité : le secteur de l'énergie et de l'eau - les Émirats arabes unis (EAU), qui produisent de l'électricité et de l'eau dessalée pour l'approvisionnement des EAU ; le secteur de l'énergie - autres, qui produisent de l'électricité au Maroc, en Inde, au Ghana, en Arabie saoudite et aux États-Unis ; le segment Pétrole et Gaz - Amérique du Nord, qui exerce des activités pétrolières et gazières en amont et en milieu de chaîne au Canada et aux États-Unis ; le segment Pétrole et Gaz - Europe, qui exerce des activités pétrolières et gazières en amont au Royaume-Uni et des activités pétrolières et gazières en amont et en milieu de chaîne aux Pays-Bas ; le segment Pétrole et Gaz - Atrush, qui exerce des activités pétrolières et gazières en amont au Kurdistan, en Irak.

Secteur Services multiples aux collectivités