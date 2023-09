ADNOC Distribution a annoncé l'inauguration de trois stations-service ADNOC en Égypte, stratégiquement situées dans des zones clés du Grand Caire afin d'offrir une gamme complète de services automobiles aux communautés locales. La société prévoit d'ouvrir six autres stations-service ADNOC dans tout le pays d'ici la fin de 2023, suite à l'acquisition d'une participation de 50 % dans TotalEnergies Marketing Egypt LLC (TEME) au début de cette année. La cérémonie d'ouverture s'est tenue à la station-service ADNOC de Degla Maadi, en présence de dignitaires, dont l'ingénieur Tarek El Molla, directeur général de TotalEnergies Marketing Egypt LLC (TEME).

Tarek El Molla, ministre égyptien du pétrole et des ressources minérales, S.E. Mariam Alkaabi, ambassadeur des Émirats arabes unis en Égypte, M. Khaled Abdel Aal, gouverneur du Caire, et M. Alaa El Batal, président de l'Egyptian General Petroleum Corporation. Dans le cadre de ce déploiement initial, la société a également lancé ses magasins de proximité ADNOC Oasis, qui proposent une large gamme de produits alimentaires et de boissons adaptés aux clients égyptiens, y compris le café 100 % Arabica de la marque. Forte de son expérience en matière d'excellence du service à la clientèle, ADNOC Oasis promet d'offrir une expérience d'achat améliorée, avec des baristas formés professionnellement et conformes aux normes de l'International Specialty Coffee Association.

La coentreprise comprend un portefeuille diversifié en aval de 240 stations-service, plus de 100 magasins de proximité, plus de 250 stations de vidange, des stations de lavage de voitures, des lubrifiants, des opérations de vente en gros et de carburant pour l'aviation. La coentreprise a déjà réussi à élargir son portefeuille d'entreprises dans le domaine des carburants pour l'aviation, en obtenant le droit de fournir du carburant pour l'aviation à Etihad Airways pour les vols ravitaillés au Caire. En outre, le partenariat développe actuellement l'infrastructure et le cadre logistique nécessaires au lancement d'ADNOC Voyager, la gamme de lubrifiants automobiles haut de gamme et approuvés par les équipementiers, qui fait la renommée de la marque.

Les produits ADNOC Voyager seront disponibles pour les consommateurs égyptiens dans les stations-service ADNOC, ainsi que sur le marché local des lubrifiants. Les stations-service ADNOC nouvellement ouvertes en Égypte sont entièrement équipées pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et sont situées à Degla Maadi, Obour City et sur le périphérique de Suez. Les stations offrent une gamme complète de services aux véhicules, y compris le lavage des voitures, le changement des lubrifiants et des pneus, tandis que des services d'entretien sont disponibles dans les stations-service de Maadi Degla et d'Obour City.

Les trois sites disposent d'un magasin de proximité ADNOC Oasis, offrant aux clients une large gamme de produits, y compris des aliments frais et des options de boulangerie, ainsi que des boissons de café de spécialité préparées à la demande par un barista. L'expansion d'ADNOC Distribution en Égypte est la dernière réalisation en date dans le cadre de la croissance internationale de la société. Elle a ouvert sa première station-service en dehors des Émirats arabes unis en 2018 en s'étendant à l'Arabie saoudite.

En outre, le portefeuille de lubrifiants Voyager d'ADNOC s'est étendu à 32 marchés d'exportation dans le monde (au 30 juin 2023).