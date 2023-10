Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC est une société basée aux Émirats arabes unis. La société est engagée dans la commercialisation et la distribution de produits pétroliers. Elle offre ses services à travers six segments principaux. Le segment des lubrifiants, le segment du gaz, le segment de l'aviation, le segment de la marine, le segment des flottes Rahal et le segment des carburants. Le segment des Lubrifiants offre des lubrifiants automobiles, des lubrifiants industriels, des lubrifiants marins, des graisses et des liquides de refroidissement et des liquides de frein. Le segment Gaz fournit aux clients du gaz naturel liquéfié. Le segment Aviation offre des services de ravitaillement en carburant et de désembuage à tous les types d'avions par l'intermédiaire de sept aéroports internationaux dans les Émirats arabes unis. Le segment Marine s'occupe de toutes les activités maritimes et de soutage pour les navires locaux et internationaux opérant dans les eaux d'Abu Dhabi. Le segment Rahal propose des cartes personnalisées pour mieux gérer la consommation de carburantm et l'utilisation des services d'entretien des voitures dans toutes les stations-service de la société. Le segment Fuels propose des carburants aux entreprises des Émirats Arabes Unis.