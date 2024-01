L'Égypte a paraphé un accord avec le groupe AD Ports d'Abu Dhabi pour développer, exploiter et maintenir des terminaux pour les passagers et les compagnies de croisière dans les ports de Hurghada, Safaga et Sharm El Sheikh sur la mer Rouge, a déclaré jeudi le ministère des transports.

Le contrat engage également AD Ports Group à développer le tourisme de plaisance et de croisière en Égypte, selon le communiqué du ministère.

"Ce contrat contribuera à l'exploitation de lignes de croisière entre le port de Zayed et Safaga, Hurghada et Sharm El-Sheikh et, plus tard, les ports du Golfe arabe, Aqaba, l'Europe et l'Asie", a ajouté le communiqué, sans préciser la valeur ou la durée du contrat.

La semaine dernière, l'Egypte a signé un accord avec AD Ports pour l'exploitation et la maintenance d'un terminal polyvalent à Safaga qui pourra accueillir 1 million de conteneurs par an et recevoir 7 millions de tonnes de marchandises. (Reportage de Moemen Said Atallah ; Rédaction de Patrick Werr ; Rédaction de Jan Harvey et Tomasz Janowski)