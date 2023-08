Le Kazakhstan est en pourparlers avec Abu Dhabi Ports pour créer une coentreprise qui aiderait à expédier les exportations agricoles kazakhes via l'Iran puis les ports du Golfe, a déclaré lundi le gouvernement de la nation d'Asie centrale.

Le Kazakhstan, important exportateur de produits agricoles tels que les céréales et les oléagineux, souhaite expédier des cargaisons vers l'Iran via la mer Caspienne et les faire livrer dans les ports iraniens du Golfe tels qu'Amirabad et Bandar Abbas, puis vers d'autres destinations dans le Golfe, en Asie et en Afrique, a indiqué le gouvernement.

Le vice-premier ministre kazakh Serik Zhumangarin a discuté du projet avec Davood Tafti, directeur général de Simatech Shipping and Forwarding, qui, selon le gouvernement kazakh, est une filiale d'AD Ports Group.

Le Kazakhstan, pays enclavé, exporte traditionnellement ses céréales et ses oléagineux principalement vers les pays voisins d'Asie centrale et la Chine, et en expédie également vers les ports de la mer Noire via la Russie. (Reportage d'Olzhas Auyezov, édition de Louise Heavens)