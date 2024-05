AC Immune SA est une société biopharmaceutique suisse en phase clinique. La société se concentre sur la médecine de précision pour les maladies neurodégénératives. Elle conçoit, découvre et développe des produits thérapeutiques et diagnostiques pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies causées par des protéines mal repliées. Ses plateformes technologiques SupraAntigen et Morphomer permettent de créer des anticorps, des petites molécules et des vaccins destinés à un large éventail d'indications neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer. Le portefeuille de la société comprend neuf produits thérapeutiques candidats, dont cinq sont en cours d'essais cliniques, et trois produits diagnostiques candidats. Son principal produit candidat est le Crenezumab, un anticorps monoclonal humanisé anti-Abeta pour la maladie d'Alzheimer. Elle collabore avec des sociétés pharmaceutiques, notamment Roche/Genentech, Eli Lilly, Biogen, Janssen Pharmaceuticals, Nestlé Institute of Health Sciences, Life Molecular Imaging (anciennement Piramal Imaging) et Essex Bio-Technology.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale