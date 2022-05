Exclusif-Kohl's se prépare à ce que les soumissionnaires revoient leurs offres à la baisse -sources

Les soumissionnaires, qui comprennent la société de capital-investissement Sycamore Partners, la société de portefeuille de marques Franchise Group et les investisseurs de J.C. Penney Simon Property Group Inc et Brookfield Asset Management Inc, prévoient de baisser leurs offres d'au moins 10 à 15 %, selon les sources.

Acacia Research, soutenu par Starboard Value, réfléchit également aux prochaines étapes après que son offre de 64 dollars par action, faite en janvier, ait été rapidement rejetée par la société comme étant trop basse.

Certains d'entre eux avaient indiqué ces derniers jours qu'ils étaient prêts à payer jusqu'à 62 dollars par action pour Kohl's, selon les sources. Les actions de Kohl's se négocient actuellement autour de 36 $, après avoir perdu plus de 40 % de leur valeur ce mois-ci, dans un contexte d'inquiétude quant à l'inflation galopante et à la baisse des dépenses de consommation qui pèseront sur ses perspectives commerciales.

Plus tôt cette année, certains soumissionnaires avaient indiqué qu'ils étaient prêts à payer un prix plus élevé, l'opérateur de grands magasins de luxe Hudson's Bay Company ayant signalé qu'il était prêt à payer au moins 70 dollars par action.

La société a réduit ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année la semaine dernière et a déclaré que son bénéfice au premier trimestre 2022 était tombé à 11 cents par action, manquant les estimations des analystes qui étaient en moyenne de 70 cents, selon les données de Refinitiv.

Les sources ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle.

Les soumissionnaires ont soit refusé de commenter, soit n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Un porte-parole de Kohl's a refusé tout commentaire. La société a déclaré lors de sa conférence téléphonique sur les résultats la semaine dernière qu'elle avait informé les acheteurs potentiels du processus de soumission d'offres "exploitables".

Les soumissionnaires ont été assurés par Kohl's qu'ils auraient suffisamment de temps pour préparer leurs offres étant donné le contexte financier difficile, ont déclaré les sources. La société d'investissement immobilier Oak Bourse Real Estate Capital devrait proposer un financement aux soumissionnaires, ont ajouté les sources.

Les meilleures offres finales devaient initialement être remises fin mai, mais les soumissionnaires pourraient bénéficier de deux semaines supplémentaires, selon les sources.

L'important patrimoine immobilier de Kohl, qui pourrait valoir entre 4 et 6 milliards de dollars selon les analystes, rend l'acquisition finançable, selon les sources.

Il y a deux semaines, Kohl's a repoussé un défi lancé au conseil d'administration par le fonds spéculatif Macellum Advisors, qui a poussé la société à se vendre, arguant que la direction n'a pas fait assez pour stimuler les ventes et améliorer l'entreprise.