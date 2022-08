Starboard réduit sa participation dans Kohl's après avoir cherché à l'acheter en janvier

Starboard a vendu 2,8 millions d'actions au cours du trimestre, ce qui lui laissait 535 029 actions le 30 juin.

Starboard a investi pour la première fois dans Kohl's au cours du premier trimestre de 2022 et la firme possédait 2,59 % des actions de la société, ce qui en fait un des 10 premiers détenteurs. Les gestionnaires d'investissement commencent à publier leurs avoirs trimestriels avant la date limite de dépôt des documents dits 13-F de lundi, qui détaillent ce qu'ils possédaient dans des sociétés basées aux États-Unis au 30 juin.

Début janvier, avant que les discussions de rachat de Kohl's ne s'intensifient, l'action se négociait autour de 50 dollars. Vendredi, l'action Kohl's a clôturé à 33,18 $.

Le 1er juillet, Kohl's a annoncé qu'elle avait annulé sa vente à Franchise Group, ce qui a fait chuter les actions de la société.

En janvier, Acacia Research Corp, soutenue par Starboard, a proposé d'acheter Kohl's pour 64 dollars par action et a déclaré à la société qu'elle avait l'assurance d'obtenir le financement de l'opération. Kohl's a rejeté les ouvertures de Starboard.

Quelques mois plus tard, la société a accepté de négocier exclusivement avec Franchise Group Inc, qui possède Vitamin Shoppe et Buddy's Home Furnishings. À la fin du mois de juin, Franchise Group a réduit son offre pour Kohl's à 53 $ et à la fin du mois, la société a annulé l'opération prévue, invoquant la volatilité du marché qui avait rendu les conditions de financement difficiles.

Kohl's a vaincu le concours de procuration du fonds spéculatif Macellum Advisors pour obtenir des sièges au conseil d'administration, en partie grâce aux arguments selon lesquels le conseil actuel devrait superviser le processus de vente qui était en cours.