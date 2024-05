Acacia Research Corporation se concentre sur l'acquisition et la gestion d'entreprises dans divers secteurs, notamment l'industrie, l'énergie, la technologie et les soins de santé. Son segment "Intellectual Property Operations" investit dans la propriété intellectuelle et les actifs à rendement absolu qui y sont liés, et s'occupe de l'octroi de licences et de l'application de technologies brevetées. Par l'intermédiaire de son activité "Patent Licensing, Enforcement and Technologies", il est un acteur principal dans la concession de licences et l'application de portefeuilles de brevets, ses filiales opérationnelles obtenant les droits sur le portefeuille de brevets ou achetant carrément le portefeuille de brevets. Son segment Opérations industrielles est engagé dans la conception et la fabrication d'imprimantes et de produits consommables pour diverses applications d'impression industrielle. Le secteur des opérations énergétiques comprend ses puits et s'engage dans l'acquisition, l'exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz naturel situés dans les comtés de Roberts et Hemphill au Texas.

