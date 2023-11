Acacia Research Corporation est une plateforme de capital qui achète des entreprises en se basant sur les différences entre les évaluations des marchés publics et privés. La société opère à travers deux segments : Opérations de propriété intellectuelle et Opérations industrielles. Le secteur des opérations de propriété intellectuelle de la société investit dans la propriété intellectuelle (PI) et les actifs à rendement absolu connexes et s'engage dans l'octroi de licences et l'application de technologies brevetées. Par l'intermédiaire de ses activités de licences de brevets, d'application des droits et de technologies, la société joue un rôle principal dans la concession de licences et l'application de portefeuilles de brevets, ses filiales d'exploitation obtenant les droits sur le portefeuille de brevets ou achetant carrément le portefeuille de brevets. Le secteur des opérations industrielles de la société est engagé dans la conception et la fabrication d'imprimantes et de produits consommables pour diverses applications d'impression industrielle. Ses imprimantes sont composées de matériel et de logiciels intégrés. Ses produits consommables comprennent des rubans encrés.