Academy Sports and Outdoors Inc. est un détaillant d'articles de sport et de produits récréatifs de plein air de gamme complète aux États-Unis. La société propose un assortiment pour tous les âges, tous les revenus et toutes les aspirations, y compris les athlètes débutants et avancés, les familles qui profitent des loisirs de plein air et les amateurs qui poursuivent leur passion pour le sport et le plein air. Elle vend une gamme d'articles de sport et de loisirs de plein air, notamment des équipements sportifs, des vêtements, des chaussures, du matériel de camping, des meubles de jardin, du matériel de cuisine de plein air et du matériel de chasse et de pêche, entre autres. Son assortiment de marchandises est ancré par sa proposition d'articles pour toute l'année, tels que des équipements et des vêtements de fitness, des vêtements de travail et décontractés, des chaises pliantes, des chariots et des tentes, des chaussures d'entraînement et de course, et des glacières. Elle exploite environ 259 magasins Academy Sports + Outdoors dans 16 États et vend également sa marchandise aux clients par l'intermédiaire du site Web academy.com.

Secteur Détaillant habillement et accessoires