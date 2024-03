Academy Sports and Outdoors, Inc. est un détaillant d'articles de sport et de loisirs de plein air aux États-Unis. La société propose des produits pour des clients de tous âges, de tous revenus et de toutes aspirations, dans le cadre d'activités sportives et de loisirs de plein air, au fil des saisons et à tous les niveaux d'expérience. La société propose des marchandises dans quatre divisions : plein air, sports et loisirs, vêtements et chaussures. Elle propose des produits dans diverses catégories, dont le camping, la pêche, la chasse, le fitness, les sports d'équipe, les loisirs, les vêtements d'extérieur et de saison, les vêtements pour jeunes, les vêtements athlétiques, les vêtements sous licence, les chaussures de travail, les chaussures pour jeunes, les chaussures athlétiques et les chaussures de sports d'équipe. Elle exploite 268 magasins Academy Sports + Outdoors dans 18 États et trois centres de distribution situés à Katy (Texas), Twiggs County (Géorgie) et Cookeville (Tennessee). Elle vend également des marchandises à des clients dans tous les États-Unis par l'intermédiaire de son site web academy.com.

Secteur Détaillant habillement et accessoires