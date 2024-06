Academy Sports and Outdoors, Inc. est un détaillant d'articles de sport et de loisirs de plein air aux États-Unis. L'assortiment de produits de la société se concentre sur les catégories clés d'articles de plein air, de vêtements, de sports et de loisirs, et de chaussures, par le biais de marques nationales et d'un portefeuille de 19 marques privées. Elle bénéficie d'un accès privilégié aux marques nationales, telles que Nike, Under Armour, adidas, Winchester, Columbia Sportswear, Brooks, Skechers, Yeti et Carhartt. Son portefeuille de marques privées comprend Academy Sports + Outdoors, Magellan Outdoors, BCG, O'rageous, Game Winner, Outdoor Gourmet, Freely et R.O.W. Ses principaux types de produits comprennent les glacières et les articles pour boissons, les accessoires et le matériel de camping ; le matériel de fitness, les accessoires de fitness et les produits nutritionnels ; les vêtements de plein air, les vêtements saisonniers, le denim, les vêtements de travail, les t-shirts graphiques et les accessoires ; les chaussures décontractées, les pantoufles, les chaussures saisonnières, les chaussettes ; les chaussures pour garçons et filles, et les bottes et chaussures de travail et de western, ainsi que les chaussures et les chaussures de chasse.

Secteur Détaillant habillement et accessoires