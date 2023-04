Academy Sports and Outdoors : le détaillant en tête de peloton

A l’image des enseignes Decathlon et Go Sport, cette société basée dans le Texas, figure parmi les principaux détaillants d’articles de sport aux Etats-Unis. Plus précisément, Academy Sports and Outdoors est équitablement répartie entre les produits outdoor (32% des ventes), l’habillement (27%), les produits de sports et loisirs divers (22%) et les chaussures (19%). Le business model est orchestré autour de la vente de grandes marques (80%) - Nike, Adidas, New Balance, Brooks, etc - et pour 20% autour des marques détenues en propre.

L’offre est large, compte-tenu d’un public de plus en plus exigeant sur la qualité du matériel, élément évidemment essentiel pour être le plus performant possible dans un sport ou pour tout simplement profiter d’une activité de plein air au maximum. Le marché auquel s’adresse la société est grand d’environ 110 Mds$.

Répartition des magasins de l'enseigne (source : Academy Sports)

La société est avant tout un grand acteur régional de la partie sud-est des Etats-Unis. Le modèle d’affaires et de croissance repose sur l’expansion géographique. Ayant, à ce jour, 268 magasins dans 18 Etats, le groupe prévoit d’ouvrir entre 80 et 100 nouveaux magasins d’ici 2026. Avec une estimation de 20 M$ de recettes par magasin ouvert, l’espérance de nouveaux revenus s’élève donc à plus de 2 Mds$, un montant traduisant une croissance de 31%.

Compte de résultat (source : Zonebourse)

La société est très robuste concernant sa rentabilité. La marge nette ressort proche des 10% en 2022, soit un niveau élevé pour un détaillant et nettement supérieur aux concurrents mondiaux que sont JD Sports et Foot Locker. Le marge de free cash flow est aussi élevée, à 17,1 % (970 M$) en 2021 avant de se normaliser à 8,8 % en 2022 (597 M$). Ces résultats traduisent une politique des gestion des coûts très bien maîtrisée. Les investissements nécessaires à l’ouverture de nouveaux magasins sont importants mais parfaitement absorbés par la société qui mixe Capex - investissement de haut de bilan - à hauteur de 75,8 M$ en 2022 et endettement bancaire, qui ne représente que 0,2 fois l’EBITDA à fin 2022. Enfin, une majorité du produit net issu de l’introduction en bourse (182,8 M$) sert de financement supplémentaire à la croissance. Une partie à malgré tout été utilisée pour réduire la dette, à l’époque plus forte.

Tous ces bons éléments ont justifié la multiplication par cinq du cours de bourse en trois ans. Pourtant, au prix actuel, la société ne paie que 8,5 fois ses profits 2023 et 7,7 fois ses bénéfices 2024, contre des valorisations nettement supérieures de certains concurrents.

Comparatif avec deux concurrents pour l'année 2023 (source : Zonebourse)

Deux facteurs expliquent cette décote. Tout d’abord, la société a une histoire encore relativement jeune en bourse et les analystes ont légèrement révisé leur prévisions de bénéfice net par action à la baisse dernièrement. En d'autres termes, il lui faut faire ses preuves sur la durée pour venir accrocher les multiples de valorisation de ses comparables.

Révision du BNA d’Academy Sport (source : Zonebourse)

Deuxièmement, Academy Sports est encore un acteur - de grande ampleur certes - régional, qui ne bénéficie pas - encore - d’une taille offrant une “prime de réputation”. L’entreprise dépend donc totalement du comportement du marché américain quand les concurrents sont géographiquement plus diversifiés.

Pour Academy Sports and Outdoors, la priorité sera de maintenir ce niveau d’exigence dans les publications de résultats. L’évolution concernant les craintes de récession et le maintien d’une inflation élevée vont aussi jouer sur le parcours du titre. Si les premières venaient à s’éloigner et si l’inflation venait à diminuer, la consommation des ménages devrait être bénéfique pour le détaillant. L’impact des chaînes d’approvisionnement - le groupe se fournit surtout en Asie - sera aussi à surveiller. Mais indéniablement, cette entreprise a de bons fondamentaux et une bonne maîtrise de ses états financiers.