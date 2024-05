Acadia Healthcare Company, Inc. fournit des services de soins de santé comportementale aux États-Unis. Ses établissements et services sont classés en plusieurs catégories : établissements psychiatriques pour patients hospitalisés, établissements de traitement spécialisés, centres de traitement complets (CTC) et centres de traitement résidentiels. Les programmes ambulatoires associés à ses établissements sont inclus dans chaque ligne de service respective. Les établissements psychiatriques pour patients hospitalisés fournissent un niveau élevé de soins afin de stabiliser les patients qui représentent une menace pour eux-mêmes ou pour les autres. Ses centres de traitement spécialisés comprennent des centres de rétablissement résidentiels et des centres de traitement des troubles de l'alimentation. Elle exploite plus de 10 CTC en Caroline du Nord et 160 établissements dans 32 États à travers le pays. Ses centres de traitement résidentiels traitent les patients souffrant de troubles du comportement dans un cadre non hospitalier. Il exploite un réseau de plus de 253 établissements de soins de santé comportementale comptant 11 200 lits dans 38 États et à Porto Rico.

Secteur Installations et services en soins de santé