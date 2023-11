Acadia Healthcare Company, Inc. est un fournisseur de services de santé comportementale aux États-Unis. La société se concentre sur l'acquisition et le développement d'établissements de soins de santé comportementale. Elle développe et exploite des établissements psychiatriques pour patients hospitalisés, des centres de traitement résidentiels, des foyers de groupe, des établissements pour toxicomanes et des établissements fournissant des services ambulatoires de soins de santé comportementale afin de répondre aux besoins des communautés en matière de santé comportementale et de rétablissement dans l'ensemble des États-Unis. Ses établissements offrant des services de soins aigus assurent l'évaluation et la stabilisation en cas de crise des patients souffrant de diagnostics psychiatriques graves grâce à un modèle de prestation médicale qui incorpore des thérapies médicales et comportementales structurées et intensives, sous la surveillance 24 heures sur 24 d'un psychiatre, d'infirmiers formés à la psychiatrie, de thérapeutes et d'autres membres du personnel de soins directs. Ses centres de traitement spécialisés comprennent des centres de rétablissement résidentiels et des centres de traitement des troubles de l'alimentation.

Secteur Installations et services en soins de santé