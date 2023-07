Acadia Pharmaceuticals Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de médicaments qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des troubles du système nerveux central (SNC) et des maladies rares. Le portefeuille de la société comprend des produits en phase de commercialisation, des opportunités de produits en développement et des programmes de recherche conçus pour répondre à d'importants besoins non satisfaits dans le domaine des troubles du SNC et des maladies rares. Le portefeuille de la société comprend le NUPLAZID, le Trofinetide, l'ACP-204 et les programmes d'oligonucléotides antisens (ASO). Le NUPLAZID est un traitement de la psychose liée à la maladie de Parkinson. Le trofinetide est un traitement du syndrome de Rett. Le trofinetide est un nouvel analogue synthétique du tripeptide amino-terminal du facteur de croissance analogue à l'insuline 1 (IGF-1) conçu pour traiter les principaux symptômes du syndrome de Rett en réduisant la neuroinflammation et en soutenant la fonction synaptique. Son ACP-204 est un traitement de la psychose de la maladie d'Alzheimer.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale