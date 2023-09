Paris, le 5 Septembre 2023

Communiqué relatif à la distribution d’un acompte sur dividendes

Le Conseil d’Administration d’Acanthe Développement s’est réuni ce jour et a décidé de la distribution d’un acompte à valoir sur le dividende de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2023, d’un montant de 7 356 263 euros, soit un dividende unitaire de 0,05 euro par action.

Le Conseil d’Administration a précisé que le détachement du coupon interviendra au plus tard le 13 septembre 2023 et la mise en paiement de l’acompte sur dividendes aura lieu au plus tard le 15 septembre 2023.

Contact Investisseurs : Soliath ALABI, Juriste

01 56 52 45 00 – contact@acanthedeveloppement.fr

Pièce jointe